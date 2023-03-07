中小學教師補休假期限一國多制 教團齊呼延為二年
代理教師全年聘期有望於今年上路，不再一國多制，不過多個教育團體今天指出，教師加班補休問題仍是一國多制，在立法院修正通過公務人員保障法後，將補休假從一年放寬為二年內修完，但各縣市的中小學同樣出現規定不一的情況，也有教師基於課務沒空補休，最後逾期直接歸零，呼籲教育部與各縣市政府嚴肅面對、儘快處理。
全教總理事長侯俊良指出，立法院去年6月，通過《公務人員保障法》修正案，除修正「加班」定義，並明定加班補償要件及方式；有關「補休假」，則放寬為「二年內休完」，目前，公務人員皆已適用新規定，但各縣市的中小學同樣出現規定不一的情況。
目前同意補休假期限延長為二年之縣市包含台北市、桃園市、台南市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣及金門縣共10個縣市，其餘縣市尚未延長；同意補休假因遷調可攜之縣市包含台北市、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、連江縣，全國僅這5個縣市。
侯俊良表示，對比公務員之一致性，教育部此舉形同繼續鼓勵一國多制？事實上，教育部前些時日訂定發布的《國立各級學校兼任行政職務教師兼職處理辦法》，又很大氣的明定「直轄市政府及縣（市）政府所屬各級公立學校兼任行政職務教師之兼職，得準用本辦法之規定。」卻又對教師之加班補休視而不見，實在是為德不卒。
全教產今天上午也召開記者會，全教產理事長林碩杰表示，幾十年來，由於學校因經費不足，無法給予加班費，教師長期被要求超時工作、假日工作卻不給任何加班費，但許多教師基於課務沒空補休，長期累積下來的補休，最後因逾期而自動歸零，形成「無效補休」，甚至補休當天的課要自行調課、補課或是自費請代課，CP值非常低。
林碩杰表示，公務人員補休期限已由1年延長為2年，教育部不願將教師補休期限逕改為2年，而是請各縣市「本權責處理」，結果造成一國多制，呼籲教育部協調尚未將教師補休期限延為2年的縣市儘速實施，創造公平勞動條件。另外，教育部及縣市政府也應讓教師比照公務人員於市內介聘後，將原服務學校未休畢之補休時數，得於原補休假期限內至新任職學校續行補休完畢。
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