中小學教師補休假期限一國多制 教團齊呼延為二年

代理教師全年聘期有望於今年上路，不再一國多制，不過多個教育團體今天指出，教師加班補休問題仍是一國多制，在立法院修正通過公務人員保障法後，將補休假從一年放寬為二年內修完，但各縣市的中小學同樣出現規定不一的情況，也有教師基於課務沒空補休，最後逾期直接歸零，呼籲教育部與各縣市政府嚴肅面對、儘快處理。

全教總理事長侯俊良指出，立法院去年6月，通過《公務人員保障法》修正案，除修正「加班」定義，並明定加班補償要件及方式；有關「補休假」，則放寬為「二年內休完」，目前，公務人員皆已適用新規定，但各縣市的中小學同樣出現規定不一的情況。

目前同意補休假期限延長為二年之縣市包含台北市、桃園市、台南市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣及金門縣共10個縣市，其餘縣市尚未延長；同意補休假因遷調可攜之縣市包含台北市、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、連江縣，全國僅這5個縣市。

侯俊良表示，對比公務員之一致性，教育部此舉形同繼續鼓勵一國多制？事實上，教育部前些時日訂定發布的《國立各級學校兼任行政職務教師兼職處理辦法》，又很大氣的明定「直轄市政府及縣（市）政府所屬各級公立學校兼任行政職務教師之兼職，得準用本辦法之規定。」卻又對教師之加班補休視而不見，實在是為德不卒。

全教產今天上午也召開記者會，全教產理事長林碩杰表示，幾十年來，由於學校因經費不足，無法給予加班費，教師長期被要求超時工作、假日工作卻不給任何加班費，但許多教師基於課務沒空補休，長期累積下來的補休，最後因逾期而自動歸零，形成「無效補休」，甚至補休當天的課要自行調課、補課或是自費請代課，CP值非常低。