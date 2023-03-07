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國中小3月招生 防私校玩手段 南市教局：從嚴督導

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國中小招生從3月中旬起辦理入學登記，教育局強調嚴格督導，落實免試及公平性。圖／擷取畫面
台南市國中小招生從3月中旬起辦理入學登記，教育局強調嚴格督導，落實免試及公平性。圖／擷取畫面

台南市國中小3月中旬起將展開招生作業，教育局今天表示，在尊重學生家長自由申請登記入學意願，並考量公平均等錄取機會原則下，嚴禁各校以智力測驗、學業成就測驗或面談等其他方式篩選學生，且各私立學校不得以任何理由拒絕學生登記，教育局一定從嚴督導，並指派督學至各校督導登記、抽籤作業。

教育局指出，依「台南市私立國民中小學新生及轉學生入學實施要點」規定，私立學校招生採「自由申請登記」且「免試入學」，惟昭明國中的招生仍以該校學區為限。

台南市市立及私立國民中小學統一訂定入學日程表：私立國民中小學登記日期為3月17日(周五)上午8時至下午4時及3月18日 (周六)上午8時至中午12時，抽籤日期為3月19日(周日)上午9時30分起至抽完全部籤卡為止，報到日期為3月21至3月24日上午8時至下午4時。市立國民中小學報到日期為3月25日(周六)上午8時至下午4時及3月26日(周日)上午8時至中午12時。

教育局強調，若私立學校有不當招生或拒絕新生登記等情形，請家長直接向教育局反映(檢舉專線06-3901249)，教育局會立即派員協助及調查。

教育局 小學 台南

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