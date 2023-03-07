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台南瀛海中學與倫敦大學皇家霍洛威學院簽MOU 國際教育邁大步

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市瀛海中學6日與英國倫敦大學皇家霍洛威學院簽訂兩校的合作備忘錄，朝國際教育邁出一大步。記者鄭惠仁／攝影
台南市瀛海中學6日與英國倫敦大學皇家霍洛威學院簽訂兩校的合作備忘錄，朝國際教育邁出一大步。記者鄭惠仁／攝影

台南市瀛海中學6日與英國倫敦大學皇家霍洛威學院簽訂兩校的合作備忘錄，持續推動並協助學生申請國外優質大學、預修課程計畫及獎學金，提供學生更多元的升學選擇。校長沈樹林表示，學校有責任提供機會給學生與全球頂尖學生互動，立足台灣走向世界。

沈樹林代表學校與英國倫敦大學皇家霍洛威學院代表Ian Crichton簽署備忘錄，校方表示，皇家霍洛威學院為世界TOP 1%名校及英國TOP 10最美大學，學術研究橫跨文化、科學、歷史及社會科學，其中學術研究產出為英國大學排名前15名，係屬歐洲的優質學府之一。

沈樹林說，瀛海中學董事會全力支持學校推動國際教育，以期符合教育部2030雙語教育政策，目前在師生的努力下，瀛海中學已於111學年度通過教育部審查，獲准成立雙語教育實驗班，學校將結合專業合格的外籍教師群，依學生學習需求統整課程，突破108課綱及教材框架，研發彈性多元的實驗課程，為學生提供探索國際教育的校本課程，發展為瀛海中學重要特色。

他表示，身為教育工作者，學校有責任協助學生為21世紀全球化做好未來準備，並提供學生機會與來自全球頂尖學生互動，提升學生的全球移動力，以達立足台灣走向全世界，並鏈結全球成為世界優質公民。

校方說，學校與全球優質大學簽訂合作備忘錄，是推動國際教育重要的里程碑，未來瀛海中學將尋求更多的課程合作資源，與世界優良名校持續建立合作關係，規畫更完善的國際教育課程，建構學生未來的學習藍圖，實現多元智慧、迎向國際教育目標。

英國 教育部 升學

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