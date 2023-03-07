校園口罩令鬆綁嘉義縣學校大多戴口罩 竹崎高中恢復朝會
新冠疫情緩和，中央流行疫情指揮中心宣布室內戴口罩規定放寬，教育部昨起配合放寬各級學校校園室內戴口罩規定，實施室內空間「自主佩戴口罩」措施，嘉義縣學校大多習慣戴口罩，上課未脫罩，縣立竹崎高中恢復室外朝會。
針對校園口罩放寬措施，縣府教育處說，依中央流行疫情指揮中心最新防疫措施及教育部規定，學校健康中心、搭校車、幼兒園專用車、接駁車等，應佩戴口罩（比照醫療機構及大眾運輸），其餘校園內放寬口罩配戴措施。
教育處長李美華表示，落實防疫，學校教職員工、學生發燒、急性呼吸道感染、身體不適等症狀者，盡速就醫或在家休息，落實「生病不上班、不入校 (園)」，有入校 (園)之需求者，仍建議佩戴口罩。
校園室內場所，有人員群聚，無法維持對外通風或社交距離者，建議場所人員佩戴口罩。教育處長李美華呼籲家長主動關心子女身體健康，發燒或有呼吸道症狀，在家休息避免外出，疫苗打好打滿。
竹崎高中恢復全校朝會，校長蘇淵源說，久違的實體朝會，對高國三的孩子特別珍貴，因為入學至今近3年不能群聚，都採線上的方式辦理朝會，看到全校師生千人在山景環繞的美麗校園，一起升旗、一起唱歌、一起享受和煦的陽光和清新的空氣，很開心、很感動！
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