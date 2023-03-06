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台科大允「全部聘用」 華夏科大教師仍拋三大焦慮

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，華夏科大最快112學年停止招生，待學生原校畢業後停辦。記者李成蔭／攝影
台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，華夏科大最快112學年停止招生，待學生原校畢業後停辦。記者李成蔭／攝影

台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，華夏科大最快112學年停止招生，待學生原校畢業後停辦；台科大有意以專案教師名義，由台科大全部聘用原則下，接收華夏科大教師。據了解，華夏科大校長與董事長在新春團拜時有提及即將開始與台科大談「合併」，校長承諾會保障教職員工作權，但至今未具體說明如何保障工作權、如何採計年資與薪資，以及未來的教師評鑑，都讓校內教師都非常焦慮。

台科大與華夏科大今天發布共同聲明，證實華夏科大董事會已在去年底同意，在建議比照以往案例保障學生受教權，與尊重教職員意願及維護應有權益，並由台科大全部聘用原則下，同意華夏科大和台科大重啟協商；目前兩校已成立工作小組，將研議輔導華夏科大學生原校畢業、台科大延聘具豐富教學、行政經驗教師及行政團隊。

一名華夏科大資深教師向本報表示，今年新春團拜時，校長、董事長向校內老師說，將開始跟台科大談「合併」，校長「口頭承諾」會保障教職員工作權，但也下達封口令，要求老師保密相關訊息。而在上個月底，華夏科大人資室有要求老師提交個人專長資料，說要給台科大參考。

該名教師坦言，華夏科大教師其實沒得選擇，少子化下招生日益艱困，若以華夏科大財務來看，今年9月之後恐開始積欠薪資。不過，兩校如何保障華夏科大教師工作權？如何執行？目前沒有任何具體資訊，只有長官致詞時口頭說說，而且行政會議、校務會議也都沒有任何提案與討論。

該名教師表示，儘管台科大承諾接收華夏科大教師，但教師們仍感到焦慮。他表示，部分教師可能剩兩年就可以退休，也有老師擔心過去台科大，若教師評鑑過不了，很快被解雇，反而會淪中年失業。另外，也有些教師很倒楣，可能差一年就能退休，只怕過去台科大卻未被採納年資，薪級如何計算也未有具體說明，尤其勞保、私校公保、公校公保又是不一樣的系統。

該名教師也說，部分華夏科大教師，可能在台科大找不到對應專長的教學單位，例如彩妝、造型、走秀、美姿美儀等，過去台科大之後，反而沒課可教。

台科大主秘呂政修接受本報電訪時表示，老師職級都有一定的對應，華夏科大教師過來不用擔心，例如擔任正教授八年，過來台科大後，一樣以他在華夏科大的來聘用，會承認他們在華夏科大的年資，人事室會有一定對應方式。

至於台科大教師評鑑，呂政修表示，「聞道有先後、術業有專攻」，他強調，台科大是應用研究型大學，也是一所講求務實實務的學校，若華夏科大教師較擅長實務面，歡迎過來台科大發展實務面，若想嘗試研究，台科大也有充足的研究能量，會是很好的融合契機。尤其現在教授升等可以多元採計，可透過實務升等，也可以靠研究升等，「空間是有的」。

另針對兩校科系能否對準？呂政修提到，台科大也有設計相關科系，若以科技大學來說，儘管沒有對應的時尚相關科系，但會有一些對應的系所，若老師願意，歡迎不同專長的老師一同來台科大教學相長。

台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，台科大有意以專案教師名義，由台科大全部聘用原則下，接收華夏科大教師。記者曾學仁／攝影
台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，台科大有意以專案教師名義，由台科大全部聘用原則下，接收華夏科大教師。記者曾學仁／攝影

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