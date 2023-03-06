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台科大、華夏科大證實整併 將輔導華夏學生原校畢業

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
華夏科技大學擬於112學年度停招，並與國立台灣科技大學整併。本報資料圖
華夏科技大學擬於112學年度停招，並與國立台灣科技大學整併。本報資料圖

華夏科技大學擬於112學年度停招，並與國立台灣科技大學整併。兩校今日發布聲明指，受到少子化衝擊，為提升競爭力、整合並擴大規模，兩校將合作整併，並成立工作小組，並研議輔導華夏科大學生「原校畢業」，並由台科大延聘教師、行政團隊

台科大指出，2022年曾與華夏科大在非正式場合，談到合作可能性，同年7月簽訂合作備忘錄，因此已在學術研究、參訪交流與課程等，有實質互動。

華夏科大說，2022年12月底華夏科大董事會一致同意，台科大為華夏科大最適當合作或合併對象，在台科大全部聘用教職員原則下，同意與台科大合作或合併洽商，2023年1月台科大校務會議通過籌組「整併推動委員會」，以規畫二校整併事宜。

台科大與華夏科大說，現已成立工作小組，於平等互惠原則下，擬輔導華夏科大學生原校畢業、台科大延聘教師及行政團隊，協助學生專業技術養成，藉由校地重新規畫，相輔相成，並盼藉此建立教育部與公私立科技大學三贏合作模式。

台科大 團隊 大學生

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