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校園放寬口罩禁令 學生普遍還是戴著口罩

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
教育部今起放寬各級學校校園室內戴口罩規定。位於新北巿安坑地區的達觀中小學的學生普遍還是戴著口罩，即使田徑隊的學生練習跑步時，也仍有學生選擇戴口罩。記者黃義書／攝影
教育部今起放寬各級學校校園室內戴口罩規定。位於新北巿安坑地區的達觀中小學的學生普遍還是戴著口罩，即使田徑隊的學生練習跑步時，也仍有學生選擇戴口罩。記者黃義書／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁室內口罩政策，教育部自今天起放寬各級學校校園室內戴的口罩規定。

位於新北巿安坑地區的達觀中小學的學生，上午在上學步入校園普遍還是戴著口罩，即使田徑隊的學生，在校園內練習跑步也多數戴口罩，而在學校朝會升旗典禮中，幾乎全部師生還是戴著口罩。

達觀國中小學校長林才乂表示，不會強制規定師生是否戴口罩，尊重師生自己的決定。今天可能也是天氣寒冷因素，還是普遍沒脫下口罩。隨後校長也在朝會上宣導師生，在校園內可以不用戴口罩，依照自己的健康需求選擇戴或不戴，但在搭校車、安坑輕軌，或到健康中心等密閉空間還是要戴口罩，期待讓生活慢慢恢復正常。

有部分學生一聽聞校長宣布不用戴口罩，開心的把口罩取下，露出難得的笑容，但沒一會兒又把口罩戴上。

教育部今起放寬各級學校校園室內戴口罩規定。位於新北巿安坑地區的達觀中小學，學生普遍還是戴著口罩。記者黃義書／攝影
教育部今起放寬各級學校校園室內戴口罩規定。位於新北巿安坑地區的達觀中小學，學生普遍還是戴著口罩。記者黃義書／攝影
教育部今起放寬各級學校校園室內戴口罩規定。位於新北巿安坑地區的達觀中小學的學生普遍還是戴著口罩，即使田徑隊的學生練習時，也多數戴口罩。記者黃義書／攝影
教育部今起放寬各級學校校園室內戴口罩規定。位於新北巿安坑地區的達觀中小學的學生普遍還是戴著口罩，即使田徑隊的學生練習時，也多數戴口罩。記者黃義書／攝影
今天起各級學校校園放寬室內戴口罩規定，學生在朝會升旗時還是戴著口罩。記者黃義書／攝影
今天起各級學校校園放寬室內戴口罩規定，學生在朝會升旗時還是戴著口罩。記者黃義書／攝影
教育部今起放寬各級學校校園室內戴口罩規定。位於新北巿安坑地區的達觀中小學的朝會上，學生普遍還是戴著口罩，在校長告知可以不用戴口罩，部分學生拿下口罩露出難得的笑容。記者黃義書／攝影
教育部今起放寬各級學校校園室內戴口罩規定。位於新北巿安坑地區的達觀中小學的朝會上，學生普遍還是戴著口罩，在校長告知可以不用戴口罩，部分學生拿下口罩露出難得的笑容。記者黃義書／攝影

口罩 小學 安坑輕軌

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