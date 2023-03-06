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校園放寬口罩禁令 學生普遍還是戴著口罩
中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁室內口罩政策，教育部自今天起放寬各級學校校園室內戴的口罩規定。
位於新北巿安坑地區的達觀中小學的學生，上午在上學步入校園普遍還是戴著口罩，即使田徑隊的學生，在校園內練習跑步也多數戴口罩，而在學校朝會升旗典禮中，幾乎全部師生還是戴著口罩。
達觀國中小學校長林才乂表示，不會強制規定師生是否戴口罩，尊重師生自己的決定。今天可能也是天氣寒冷因素，還是普遍沒脫下口罩。隨後校長也在朝會上宣導師生，在校園內可以不用戴口罩，依照自己的健康需求選擇戴或不戴，但在搭校車、安坑輕軌，或到健康中心等密閉空間還是要戴口罩，期待讓生活慢慢恢復正常。
有部分學生一聽聞校長宣布不用戴口罩，開心的把口罩取下，露出難得的笑容，但沒一會兒又把口罩戴上。
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