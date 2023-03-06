口罩影響知識傳遞 老師認不出學生降低出席率

全台大專校院今起口罩解禁，終可揮別長久以來的口罩校園。學校教師發現，學生久戴口罩，上台報告時顏面神經變得不自然，笑起來怪怪的；國中學生則說，大家已經把口罩默認為一種飾品，短時間內應不大能習慣所有人拔下口罩的樣子。學者認為，口罩遮蔽了授課者的表情，導致表情和肢體語言受限，教師也無法從學生表情上得到回饋，直接影響課堂知識的熱度，也影響師生乃至同儕間的關係。

世新大學副校長李功勤表示，去年尚未開放授課老師免佩戴口罩時，老師上課不便也辛苦，在於聲音表情、肢體語言都是授課表達的一環，口罩影響授課品質；再者，當老師摘下口罩，學生卻依舊配戴，大學課堂來來去去，老師更難認得台下的學生。

文大大眾傳播學系系主任王翔郁認為，戴口罩直接影響師生間的熟識度。他曾遇過學生下課找他討論，聊了很久才發現是他認識的學生。過去學生多少忌憚老師記得面孔，翹課會覺得愧疚，但疫情不只學生跟老師不容易熟識，學生跟學生間也不熟，師生之間互動減少，直接影響學生到校上課的意願，出席率連帶下降。

世新大學口傳系特聘教授游梓翔則分析，教師上課除了講授知識，也會一併傳遞感動、感情，但在口罩隔閡下，教師難以展現熱誠，課堂知識熱度變冷，也間接影響師生關係。

南投縣某偏鄉小學教導主任分享，國小低年級要教國語發音、英語發音，卻因口罩遮蔽嘴型，導致學生難以模仿何謂「捲舌」，後來是靠影片輔助，才讓學生慢慢跟上學習軌道。而久戴口罩，小朋友變得不會笑了，老師也無法立即辨識學生的表情，必須觀察學生其他行為，才知道學生的感受如何。不過，這個年紀的孩子也開始在意外表，不戴口罩反而變得沒自信。