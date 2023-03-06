長期戴口罩 不利幼兒發展

疫情三年，影響最大的恐怕是在成長關鍵期戴了口罩三年的幼兒。幼兒專家認為，長期戴口罩不利幼兒發展；疫後幼兒有三大能力待重建，包括「認識真面目」、「學習看臉色」，還有「重建生活習慣」。部分害羞內向的幼兒，已習慣把口罩當保護傘，脫下口罩可能沒有安全感，兒童職治師建議師長從旁觀察、漸進式鼓勵引導，讓他們習慣沒有口罩的新生活，脫罩後也有自信。

許多幼兒只認識老師、同學戴著口罩的模樣，一但沒有口罩，就認不出。幼教師楊逸飛表示，長時間戴口罩，許多幼兒不熟悉同儕的容貌，二二八連假過後，幼兒園會設計課程，讓孩子拿下口罩，重新認識彼此，例如：戴上口罩跟脫下口罩的對照，相信過一段時間，就會慢慢習慣。

長期戴著口罩，幼兒也缺乏辨識情緒能力。楊逸飛說，讀懂面部表情是教導辨識情緒很重要的關鍵，過去幾年，表情都被遮住，脫下口罩後，情緒教育會回到正軌，教師可以引導孩子正確辨認臉色這種非語言訊息。兒童職能治療師俞廷瑋表示，戴口罩期間，小朋友僅習慣觀察眼睛、眉毛周邊以及肢體動作與聲音辨別，迎向「無罩新生活」，家長可以慢慢跟小朋友練習情緒覺察，讓孩子慢慢適應從面部表情看臉色。

幼教老師葉若蕎表示，脫下口罩，可以幫助孩子學習口語發音，對語言發展有幫助，楊逸飛進一步解釋，學習正確的發音需要搭配口型，且脫下口罩說話，也會比較清楚、小孩聽清楚也學得好。

幼兒如何銜接無口罩的過渡期？楊逸飛跟私幼園長陳勉福都說，幼兒園會鼓勵戶外跑跳時，可以把口罩脫下，室內則是慢慢引導。施文逸表示，對大部分的幼兒而言，摘下口罩不是什麼大事，但是對高敏感、易焦慮或社交上較為退縮的孩子，可能會有一段適應歷程，包括可能對突然拉近的人際距離感到不安。口罩解禁後，如孩子持續有焦慮感，且一到三個月內沒有降低反而升高，建議可以向心理專業工作者了解是否有需要協助之處。