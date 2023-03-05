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明起校園口罩鬆綁 宜蘭配合中央規定 師生自己決定戴不戴

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
從明天開始，校園口罩鬆綁，學生上課時不一定要戴口罩。本報資料照
從明天開始，校園口罩鬆綁，學生上課時不一定要戴口罩。本報資料照

中央流行疫情指揮中心口罩鬆綁政策，從明天起學校、幼兒園、課照中心、補習班等，不強制戴口罩，由師生自行決定戴不戴。宜蘭縣配合中央政策，不過學校的交通運輸工具及保健室，比照中央規定的公共運輸及醫療場所，還是必須佩戴口罩。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，放寬室內戴口罩規定，在醫療照護機構方面，包括醫療院所、老人及長期照顧服務機構、榮民之家、兒少及身心障礙福利機構必須戴口罩；公共運輸及特定運具方面，車廂、船舶、航空器等運具及場站必須戴口罩，其餘室內場所、室內空間，由民眾自己決定是否戴口罩。

指揮中心自3月6日起，針對各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，進一步實施室內口罩放寬政策。對此，宜蘭縣政府教育處配合中央規定，明天起校園及托育場所室內口罩鬆綁，也就是不一定要戴口罩，由師生自己決定。

不過，保健中心、校園交通車比照醫療照護機構和公共運輸的指定場所，還是要戴口罩；至於特殊性場域，例如烹飪教室、實驗室、餐飲實作課、有衛生安全規範等相關課程，建議學校做好親師溝通，可以自行決定佩戴口罩。

針對校園口罩鬆綁政策，學生比家長還開心，調皮好動的孩子高喊終於可以解除口罩束縛；但多數家長表示，還是會讓自己的孩子戴著口罩去上學，保護自己也保護別人，小心一點好，以策安全。

從明天開始，校園口罩鬆綁，學生上課時不一定要戴口罩。本報資料照
從明天開始，校園口罩鬆綁，學生上課時不一定要戴口罩。本報資料照

口罩 公共運輸 補習

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