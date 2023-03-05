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已購置11萬2千台平板 新北將再投1億買教學軟體
數位時代來臨，新北市教育局購置11萬2千台平板與教學軟體，並介接新北市親師生平台，讓學生用1個帳號就能使用128個軟體及平台，以科技輔助學習，共計有42萬名師生受惠。新北教育局長張明文說，未來將投入1億購買軟體，讓每校能自行採購符合校內需求的教學軟體。
張明文指出，新北市購置行動載具、建置智慧教室、校校2G光纖網路、班班無線網路與培育1萬2千名師資，搭配軟體及平台，打造數位學習友善環境，並透過大數據分析，達到適性化、個人化學習。
教育局說，像是購買「Hami書城」，包含當期最新英語雜誌、超過萬本的書籍及校園報紙、3C科學、人文社會等內容，只要登入親師生平台即可使用校園電子書報自主學習；「翰林雲端學院」則能掌握學生學習盲點，評測分析學習成效，以調整課程教學。
桃子腳國中小老師張婉莉說，生生用平板搭配親師生平台登入Hami書城，讓讀報教育更上手。學生可上網閱讀國語日報，並自主學習延伸探索的廣度與深度，學習的風景不再侷限教室空間裡。
中山國中校長陳君武則強調自主學習和個別化，須協助師生裝備新思維與技能；九年級學生吳苡嘉說，用「翰林雲端學院」讓自己清楚知道學習成效，錯題的再練習，審視解題思路，對學習很有幫助。
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