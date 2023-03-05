已購置11萬2千台平板 新北將再投1億買教學軟體

用「拉」造詞，你會想到拉扯，還是拉攏？在中國大陸流行文化的強勢輸出下，現在的國小生，有極大機率會寫下中國大陸社群用語「拉黑」，是「拉進黑名單」的簡稱，意指在社群媒體封鎖網友，避免看到對方訊息。中國大陸網路用詞在Z世代間大為走紅，有些人稱之為「支語」，卻也讓大人感受到世代隔閡，不少第一線國文教師與大學教授擔憂「支語」入侵會影響學生的國語文學習，衝擊教學現場。

2023-03-05 08:00