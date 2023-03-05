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校園口罩明鬆綁 基市府：校車、幼兒車及接駁車仍要戴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
校園口罩明鬆綁，基市府：校車、幼兒車及接駁車仍要戴。圖／教育處提供
校園口罩明鬆綁，基市府：校車、幼兒車及接駁車仍要戴。圖／教育處提供

教育部鬆綁室內口罩政策，明天起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。基隆市教育處今天表示，校車、幼兒園專用車及接駁車等比照指揮中心規範的指定場所，依規定仍應佩戴口罩。

基隆市各校經228和平紀念日4天連續假期，為避免防疫破口產生，教育處於連假前再次請學校對家長及師生進行衛教宣導、做好個人健康管理，連假過後加強觀察學生健康狀況、落實環境清消等防疫工作。

市府配合教育部鬆綁室內口罩政策，明天起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。

教育處長劉美蘭表示，依中央規定，學校自主決定戴口罩，不強制佩戴，由師生自行決定，尊重師生自主意願，但校園內健康中心或公共運輸工具，如校車、幼兒園專用車及接駁車等比照指揮中心規範的指定場所，依規定仍應佩戴口罩。

此外，考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校可以自行決定採取佩戴口罩措施。

市長謝國樑說，市府將會與學校持續關注中央所宣布之疫情狀況，滾動調整相關防疫政策，並持續鼓勵教職員工生依指揮中心建議COVID-19疫苗接種劑次盡速施打，守護校園健康安全，請家長放心。

校園口罩明鬆綁，基市府：校車、幼兒車及接駁車仍要戴。圖／教育處提供
校園口罩明鬆綁，基市府：校車、幼兒車及接駁車仍要戴。圖／教育處提供
校園口罩明鬆綁，基市府：校車、幼兒車及接駁車仍要戴。圖／教育處提供
校園口罩明鬆綁，基市府：校車、幼兒車及接駁車仍要戴。圖／教育處提供

口罩 幼兒園

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