聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情穩定 校園明天口罩解禁 QA一次解惑
國內疫情穩定，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，明天起將實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，原先預期的228連假效應並未出現，整體疫情持續下降趨勢，為後續的鬆綁措施提供有利條件，包括校園口罩令可望於明天如期鬆綁。
聯合新聞網整理民眾可能會有的疑惑，一次解答。
Q：我已經習慣戴口罩，明天上學一定要脫口罩嗎？我可以繼續戴著嗎？
A：羅一鈞表示，校園口罩令鬆綁並不是要求學生一定要將口罩脫下，有需要者或是想要戴口罩的人，都可持續配戴。
Q：真的完全不用戴口罩嗎？哪些場所還是要戴口罩？
A：教育部說，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照醫療照護機構和公共運輸等指定場所的規定，仍「應戴口罩」。
Q：校園室內口罩放寬，我很擔心疫情再起。
A：羅一鈞表示，校園口罩令鬆綁後，將關注後續6歲至12歲兒童，及12歲至17歲青少年族群的感染情形、確診人數是否增加，但初步判斷應該不至於影響整體疫情走向。
資料來源／中央流行疫情指揮中心、教育部
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言