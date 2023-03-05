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疫情穩定 校園明天口罩解禁 QA一次解惑

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疫情穩定 校園明天口罩解禁 QA一次解惑

聯合報／ 記者趙宥寧楊雅棠邱宜君楊德宜／台北即時報導
各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，明天起將實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。本報資料照片
各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，明天起將實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。本報資料照片

國內疫情穩定，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，明天起將實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，原先預期的228連假效應並未出現，整體疫情持續下降趨勢，為後續的鬆綁措施提供有利條件，包括校園口罩令可望於明天如期鬆綁。

聯合新聞網整理民眾可能會有的疑惑，一次解答。

Q：我已經習慣戴口罩，明天上學一定要脫口罩嗎？我可以繼續戴著嗎？

A：羅一鈞表示，校園口罩令鬆綁並不是要求學生一定要將口罩脫下，有需要者或是想要戴口罩的人，都可持續配戴。

Q：真的完全不用戴口罩嗎？哪些場所還是要戴口罩？

A：教育部說，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照醫療照護機構和公共運輸等指定場所的規定，仍「應戴口罩」。

Q：校園室內口罩放寬，我很擔心疫情再起。

A：羅一鈞表示，校園口罩令鬆綁後，將關注後續6歲至12歲兒童，及12歲至17歲青少年族群的感染情形、確診人數是否增加，但初步判斷應該不至於影響整體疫情走向。

資料來源／中央流行疫情指揮中心、教育部

各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，明天起將實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。本報資料照片
各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，明天起將實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。本報資料照片

口罩 疫情 羅一鈞

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