閩南語能力認證考試今登場　八旬長者、五歲稚子都來考

教育部辦理的閩南語語言能力認證考試今天（3/4）登場，今明兩天分別於全國18考區、57所試區學校辦理，考試報名人數達1萬6785人，其中報考B卷中級、中高級者較多，佔今年報名總數56.62％，考生年齡橫跨八旬長者和五歲孩童，連日本、印尼等國考生也前來共襄盛舉。

教育部自112年起擴大辦理閩南語語言能力認證考試，一年舉行2次，除每年固定於8月辦理外，並於112年3月加辦1場，以A、B卷為主。第一次考試於今、明兩天舉行，今日先考A1基礎級、A2初級考試，明日則為B1中級、B2中高級考試。

教育部統計，今年報考者從職業別來看仍以學生族群最多，共計7057人報考，其中12歲以下考生達3882位，占學生族群比率為55％。另外，今年最年長的考生為87歲，最小則為5歲，還有來自日本、印尼、馬來西亞、越南等不同國家的考生前來共襄盛舉。

此外，教育部統計也指出，今全國共有1147組團體報名、7823人參加，以屏東縣立明正國中159人最多。該校師生原先主要利用社團時間學習本土語言，根據「國家語言發展法」規定，自111學年度開始中小學必修本土語言課程，校方便積極鼓勵師生參與，故全校報名人數從去年9人，增加到今年159人報考，已達該校單一學年人數的三分之一。

今年3月份考試成績預定於5月1日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單，考生若遲至5月5日仍未收到通知，可洽承辦單位國立台灣師範大學確認。如對成績有疑義，可於5月5日前，一律以郵寄方式申請複查。達分級標準者，承辦單位將於5月22日起主動寄發合格證書，倘一週內尚未收到證書，請務必主動向台師大確認情形。