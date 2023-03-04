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嘉義市邀80大專校院博覽會 人潮滿 這些學校都來了

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今邀80所大專校院、嘉義區18所高中職，於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，人潮爆滿，到下午3點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今邀80所大專校院、嘉義區18所高中職，於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，人潮爆滿，到下午3點。圖／嘉義市政府提供

學測成績公布，嘉義市政府今邀80所大專校院、嘉義區18所高中職，於港坪體育館舉行2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，吸引爆滿學子，市長黃敏惠也到場，鼓勵學生們利用這次博覽會，多方蒐集資訊，「擇你所愛，愛你所選！」活動到下午3點。

黃敏惠說，教育博覽會希望可提供學校與學子之間相互了解和交流平台，讓嘉義和鄰近縣市學生不必遠赴台北或高雄，此外，志願選填，是許多考生都會面臨的重大抉擇，期許家長可以和孩子一起蒐集相關資訊，了解各校系特色，孩子的想法要能夠充分表達、家長可以提供自己的建議，親子之間充份交流，讓孩子感受家長在背後的支持與協助，經過充分的討論與溝通，一定能做出適當的決定。

市府教育處長林立生說，邀包含一般大學及技職體系學校，嘉義地區的中正大學、嘉義大學、南華大學和吳鳳科大全都參與展覽，還有政治大學、中山大學、虎尾科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、嘉南藥理大學、雲林科技大學、台北藝術大學及馬偕醫學院等。

林立生指出，活動也讓各校展現辦學的能量與創新作為，透過學長、學姐分享就學點滴，給予青年學子不一樣的思考方向，相信參觀的同學們必定能收穫滿滿。

今天各校攤位前都擠進不少人潮，學生們詢問校系特色、就業出路、獎學金優惠，或是實習、出國機會等；市府表示，本次活動特別結合國內最大升學資訊平台「大學問『選填志願輔導直通車』」系列活動，現場有一對一輔導諮詢、選填志願策略分享，更有專家輔導分析包括繁星推薦、個人申請、分科測驗、報考軍警院校及海外留學等國內外升學管道的趨勢。

嘉義市政府今於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，市長黃敏惠（前排右八）等人參觀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，市長黃敏惠（前排右八）等人參觀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今邀80所大專校院、嘉義區18所高中職，於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，人潮爆滿，到下午3點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今邀80所大專校院、嘉義區18所高中職，於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，人潮爆滿，到下午3點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，市長黃敏惠（前排左一）參觀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，市長黃敏惠（前排左一）參觀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今邀80所大專校院、嘉義區18所高中職，於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，人潮爆滿，到下午3點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今邀80所大專校院、嘉義區18所高中職，於港坪體育館舉行大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，人潮爆滿，到下午3點。圖／嘉義市政府提供

嘉義 填志願 升學 黃敏惠

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