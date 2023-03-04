嘉義市邀80大專校院博覽會 人潮滿 這些學校都來了

學測成績公布，嘉義市政府今邀80所大專校院、嘉義區18所高中職，於港坪體育館舉行2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，吸引爆滿學子，市長黃敏惠也到場，鼓勵學生們利用這次博覽會，多方蒐集資訊，「擇你所愛，愛你所選！」活動到下午3點。

黃敏惠說，教育博覽會希望可提供學校與學子之間相互了解和交流平台，讓嘉義和鄰近縣市學生不必遠赴台北或高雄，此外，志願選填，是許多考生都會面臨的重大抉擇，期許家長可以和孩子一起蒐集相關資訊，了解各校系特色，孩子的想法要能夠充分表達、家長可以提供自己的建議，親子之間充份交流，讓孩子感受家長在背後的支持與協助，經過充分的討論與溝通，一定能做出適當的決定。

市府教育處長林立生說，邀包含一般大學及技職體系學校，嘉義地區的中正大學、嘉義大學、南華大學和吳鳳科大全都參與展覽，還有政治大學、中山大學、虎尾科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、嘉南藥理大學、雲林科技大學、台北藝術大學及馬偕醫學院等。

林立生指出，活動也讓各校展現辦學的能量與創新作為，透過學長、學姐分享就學點滴，給予青年學子不一樣的思考方向，相信參觀的同學們必定能收穫滿滿。