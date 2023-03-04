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新北號召高中生打機器人賽 目標進攻美國休士頓

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
安康高中操作手呂家鈞，順利完成角椎夾取投放任務。圖／新北市教育局提供
安康高中操作手呂家鈞，順利完成角椎夾取投放任務。圖／新北市教育局提供

為集結全國高中生挑戰機器人世界區賽，挺進今年休士頓決賽。新北市FRC(FIRST Robotics Competition)聯盟與台北市南港高工隊伍合作，依照FIRST總部的競賽規範，於新店區柴埕市民活動中心，打造北部唯一的模擬賽專業場地，並由安康高中、南港高工、南山高中、崇光高中等校跨校合作，完備模擬賽事。

新北FRC隊伍2月起於模擬賽專業場地練習，今辦理全國北中南十校模擬賽，由模擬賽培養臨場感及實力，攜手邁向休士頓決賽。新北教育局長張明文表示，FRC競賽是國際最高等級機器人賽事，本次全國十校大會師，期待師生整合程式設計、數據分析、機械設計及製作、策略分析、行銷公關、商業營運及外語能力，以團隊合作精神，發揮平日所學。

教育局表示，新北市自2020學年率全國之先推動FRC競賽扎根計畫，除鼓勵各校出國比賽外，更媒合與當地FRC隊伍交流及訓練，建立國際FRC機器人交流平台，如南山高中與夏威夷伊奧拉尼學校；安康高中、崇光高中與夏威夷聖路易斯高中；板橋高中與美國戴維斯高中；恆毅高中、格致高中與紐約梅德福高中等校將於世界各區賽前交流，未來將積極邀請國際隊伍交流，共同規劃課程，讓新北市成為臺灣培養國際機器人的人才基地，培育世界級頂尖人才。

板橋高中學生進行競賽前機台確認。圖／新北市教育局提供
板橋高中學生進行競賽前機台確認。圖／新北市教育局提供

教育局

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