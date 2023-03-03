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高雄這所大學了得 日本著名飯店跨海來台選才

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
日本多家知名飯店派員到高雄餐旅大學甄選實習生及正職人員。記者王昭月／翻攝
日本多家知名飯店派員到高雄餐旅大學甄選實習生及正職人員。記者王昭月／翻攝

高雄餐旅大學過去每年約有300名學生分別到美、加、日等16國實習，增強實戰力，如今疫情趨緩，鄰近日本知名飯店業不僅首先向高餐招手，更派員直接到台灣「選才」，入選的實習生薪資與福利比照正職，還有機會獲教育部補助近18萬元的海外生活費。

包括日本西武王子飯店、阪神阪急飯店、箱根、藤田觀光集團等十餘個知名飯店代表，2日起一連兩年到高餐大徵選實習生及正職人員。高餐大趁機會與農委會合作，端出龍膽石斑、午仔魚、鱸魚、白帶魚、鳳梨釋迦等在地食材宴請日方代表，輸出人才的同時也行銷台灣美食。

西武王子飯店高級顧問鴻野篤表示，高餐大學生日文好、有禮貌，台灣水果也非常美味，返日後會為台灣宣傳。

新冠肺炎疫情前，高餐每年約有300名學生分別到美、加、日本等16個國家實習，疫情期間改為視訊徵才，如今疫情趨緩，日本業者直接到台灣甄選，實習生的薪資與福利可比照正職。

高餐大為強化學生赴日實習或就業的即戰力，推動「日式服務檢定」，模擬日本三星到五星級的飯店情境，訓練日文及餐飲專業服務，讓學生提早熟悉日式餐飲文化，在學校能通過檢定的學生，赴日求職即多一分勝算。

校長陳敦基表示，高餐學生實習地點橫跨歐亞美洲等國，新加坡知名金沙酒店、JW萬豪與香格里拉酒店集團日後也將是學生實習選擇之一，這次日本飯店業者 跨海來台，共提供40個實習名額，享有加班津貼及固定休假，大部分也提供膳宿，學校為減輕學生負擔，也向教育部申請「學海築夢」計畫，每人可獲近18萬元海外生活補助補助。

高餐大趁機會與農委會合作，端出龍膽石斑、午仔魚、鱸魚、白帶魚、鳳梨釋迦等在地食材宴請日方前來選材飯店代表，輸出人才的同時也行銷台灣美食。記者 徐如宜／攝影
高餐大趁機會與農委會合作，端出龍膽石斑、午仔魚、鱸魚、白帶魚、鳳梨釋迦等在地食材宴請日方前來選材飯店代表，輸出人才的同時也行銷台灣美食。記者 徐如宜／攝影

實習 日本 疫情

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