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北市高中職教甄簡章公告 3月22日起一周報名繳費

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市高中職教甄簡章已公告，3月17日公告缺額，22日至28日網路報名與繳費，4月15日筆試。此為北一女中外觀。本報資料照片
北市高中職教甄簡章已公告，3月17日公告缺額，22日至28日網路報名與繳費，4月15日筆試。此為北一女中外觀。本報資料照片

北市112學年度市立普通型暨技術型高級中等學校正式教師聯合甄選，將於4月15日筆試，北市教育局今公告甄選簡章，3月17日公告報名網址及各校實際出缺名額，22日至28日網路報名及繳費。

教育局指出，甄選簡章以往分成普通型高中、技術型高中，今年度首次將2份簡章合併為「普通型暨技術型高級中等學校正式教師聯合甄選簡章」，以免造成考生混亂，目前已公告在教育局、北市陽明高中、松山家商的網站，以及教育部全國高級中等以下學校教師選聘網。

112學年度公立高級中等學校聯合教師甄選，3月17日公告報名網址及各校實際出缺名額，22日至28日網路報名及繳費，4月15日筆試，5月13日複試。

筆試學科專業科目占100％，題型為選擇題、非選擇題；複試不只口試，試教流程會加入5分鐘專業詢答，以充分了解考生試教理念與用意。

教育局表示，普通型高中科目及技術型高中一般科目之筆試成績僅作為筆試通過門檻，不併入複試成績，技術型高中專業科目筆試成績的採計方式不同於去年，占總成績10%。未參加筆試者，不得參加複試。相關報考資格、報名方式、報名時間及地點等詳細資訊，意者可參閱教甄簡章。

教育局 北市

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