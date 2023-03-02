用高雄的日照與空氣合成抗發炎物質 中山大學揚名海外

自然界生物中的「氧雜螺內酯」（oxaspirolactone）能抑制人體免疫反應、抗發炎，已被應用在藥物分子中，但現行的合成方法耗時且成本高，國立中山大學化學系助理教授、玉山青年學者廖軒宏鑑此，找出更省成本的製造方法，刊登在「綠色化學」國際期刊，揚名海外。

廖軒宏研究團隊是利用無溶劑矽膠吸附法及高雄充足的日照與空氣成功製造出更環保、安全且成本更低的氧雜螺內酯。為找出這項兼顧永續的科學方法，團隊自2020年夏天起搭配可見光催化、非勻相Brønsted酸催化及無溶劑矽膠吸附法，好不容易開發出全新合成方法。

研究團隊指出，氧雜螺內酯存在於植物、海洋生物及陸生動物中，在單一生物中含量極少、因此十分珍稀，過去30年來，全球有機合成化學家持續研發人工合成方法，程序繁複且難以兼顧環保永續，後來他們的研究團隊運用高雄充足的日照與空氣作為光源和氧氣來源進行合成，約數小時就可製造出氧雜螺內酯，且產率高達99%、不需使用溶劑、操作過程更為簡便、也不產生汙染物。

「這項研究突破氣候限制，在雨天或是日照微弱地區一樣能做」，廖軒宏表示，合成過程中僅需使用陽光和空氣兩種友善環境的試劑，相較於傳統需要至少5種以上的難以取得的化學試劑，可降低操作人員的門檻，更能撙節開發成本，操作也更簡易安全。

他表示，研究團隊希望透過「不殺生」方式，以人工合成氧雜螺內酯，進而用於藥物開發等領域，實踐綠色化學精神。