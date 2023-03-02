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球場上的腦力風暴 宜蘭東光國中女子橄欖球隊全國賽2連霸

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
隊長陳宥潔（拿麥者）說，獲勝關鍵是練習中配養的默契與戰術，她們能迅速看穿對手防守。記者陳敬丰／攝影
隊長陳宥潔（拿麥者）說，獲勝關鍵是練習中配養的默契與戰術，她們能迅速看穿對手防守。記者陳敬丰／攝影

宜蘭東光國中女子橄欖球隊在2月19日到22日的第77屆全國橄欖球錦標賽，全勝奪冠，在國中女子帶式橄欖球項目2連霸。隊長陳宥潔說，獲勝的關鍵除了努力練習，頭腦也很重要，她們總能破解對手戰術，才能在連霸壓力下連挫強敵。

東光國中橄欖球隊成立於80年，分為男女2隊，女生隊是縣內唯一女子橄欖球隊，代表宜蘭在全國賽場上屢創佳績。指導球隊的體育組長林培賢、教練郭昭震、張正麒都是東光橄欖球隊出身，3人之間也有師承關係，可謂一脈相傳。

橄欖球協會舉辦的全國橄欖球錦標賽，是教育部指定可於免試入學超額比序加分的賽事，各校都相當重視；國中女子組的比賽項目是帶式橄欖球，每隊由7人組成，因為是普及化運動禁止碰撞，防守方奪下進攻球員束在腰上的帶子，就算阻止進攻。

東光國中女子橄欖球隊在今年2月台南長榮大學的全國錦標賽中，先在預賽擊敗新北三芝國中與正德國中，四強賽3:1戰勝桃園石門國中，決賽3:0氣走地主民德國中，完成2連霸。

陳宥潔說，雖然背負連霸壓力，她們練習過程中培養的默契，以及對多套戰術的熟悉和理解，總能第一時間看穿防守，並用假動作混淆對手；賽期每天2練，中午1小時，放學2小時，不畏風雨，她笑說，「雨天練球很舒服、很刺激」！

校長陳志勇說，東光國中是國手的搖籃，這批隊員未來也很有機會進入國家隊培訓；教練郭昭震表示，橄欖球是小眾運動，訓練過程艱辛，也時常遇到家庭因素等困難，所幸能一一克服；教練張正麒說，練習橄欖球讓孩子學習精神與自律，未來人生中也能像在球場一樣，跌倒了勇敢站起來。

教練郭昭震（拿麥者）表示，球隊克服許多困難拿到冠軍，勝利來自於球員的刻苦、毅力與決心。記者陳敬丰／攝影
教練郭昭震（拿麥者）表示，球隊克服許多困難拿到冠軍，勝利來自於球員的刻苦、毅力與決心。記者陳敬丰／攝影
宜蘭東光國中女子橄欖球隊贏得第77屆全國橄欖球錦標賽，全勝奪冠，達成大會2連霸。記者陳敬丰／攝影
宜蘭東光國中女子橄欖球隊贏得第77屆全國橄欖球錦標賽，全勝奪冠，達成大會2連霸。記者陳敬丰／攝影

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