管中閔再憶高教最黑暗的一天：若低頭大學自治將成泡影

台大前校長管中閔今（3/2）再回憶2018年卡管案，前行政院長、現任副總統賴清德發起攻勢，當年四月更是台灣高教最黑暗的一天，教育部當天宣布，因遴選委員會與被推薦人有「經濟法律上重大利益未迴避」適法疑慮，要求遴選委員會回到遴選推薦資格階段。但管不滿，隨即於隔天回應教育部，不能在威脅下低頭，若放棄，大學自治就會淪為泡影。

台大前校長管中閔預計本月中旬出版新書《大學的脊梁》，他今天表示，2018年政府對其發動全線攻勢，但隨著教育部長潘文忠辭職，火線一度熄火，但隨即在前行政院長、現任副總統賴清德重整下再度發起攻擊，同年四月，教育部長吳茂昆召開跨部會會議，重新討論獨立董事和遴選爭議。

管中閔指出，在吳茂昆、蔡碧仲與周志宏的唱和下，很快就被定為「不適格候選人」，而遴選委員會「遴選組織與結果顯有失公正」，所以「建議教育部不予同意聘任案」。但若理由能成立，教育部早就可以據此駁回聘任案，何必拖上三個月？

管中閔更稱，2018年4月27日是臺灣高教最黑暗的一天，當天傍晚，教育部常務次長林騰蛟對外宣布，因遴選委員會與被推薦人有「經濟法律上重大利益未迴避」適法疑慮，要求遴選委員會回到遴選的推薦資格初審階段。

管中閔形容，整個事件如此荒謬，教育部不敢在在白天宣布重大決定，卻在星期五下班後才由常次出面說明，部長和政務次長都不知躲到哪裡去了。不僅如此，「當初從吳茂昆、蔡碧仲到徐國勇，開口閉口都說我違法，但違法證據怎麼突然之間消失不見了。」

管中閔第二天隨即回應教育部，他表示，不能在威脅恐嚇下低頭，若放棄，多年來學界前輩們爭取的大學自治就將成為泡影；一旦低頭，社會或許就此重新墜入威權的深淵。從來不是為了校長這個職位，而是為了大學自治得以延續，以及台灣曾經信仰的公義、正直和誠信能夠伸張。

管中閔稱，政府權力或許可以阻礙學校的決定，但不能改變學界捍衛大學自治與學術自由的決心；政府或許可以恣意濫用權力於一時，但終將無法逃過人民和歷史的審判。將和台大師生並肩面對威權、絕不妥協，必將贏回大學自治，這群人可以恣意揮舞權力的棍棒，但絕對打不斷台大的脊梁骨。