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教部推雲端共享帳號 一組帳密可登入61個教學服務平台

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部推動數位學習，現在學校師生可藉由電腦、平板或手機等不同裝置，使用一組帳號，即可登入61個教學服務或平台，減少需記憶多組帳密的負擔。學生數位學習示意圖。本報資料照片
教育部推動數位學習，現在學校師生可藉由電腦、平板或手機等不同裝置，使用一組帳號，即可登入61個教學服務或平台，減少需記憶多組帳密的負擔。學生數位學習示意圖。本報資料照片

教育部推動數位學習，現在學校師生可藉由電腦、平板或手機等不同裝置，使用一組帳號，即可登入61個教學服務或平台，減少需記憶多組帳密的負擔。

教育部指出，「教育體系身分認證單一簽入服務」已與22縣（市）政府所轄國民中小學及全國高中職學校的認證系統，完成帳號整合，「教育雲端帳號」使用對象，也延伸擴展到海外台校及僑（華）校師生，讓海內外學校的教師與學生，都可以共享使用台灣多元教學資源與數位學習服務。

教育部指出，教育雲端帳號可登入的數位教學平台，包含政府推動的因材網、Cool English、台北市酷課雲，以及民間推動的教學平台均一教育平台、學習吧、PaGamO等。此外，教學資源匯集平台包含教育媒體影音及教育大市集等，雲端教學工具包含微軟OFFICE 365、Google Workspace for Education等，免費教科書學習資源則包含康軒、南一、全華、高中藝能科系列平台等61個多樣化教學應用服務平台。

教育部表示，為持續充實教育體系身分認證單一簽入服務的內涵和能量，歡迎願意免費提供優質教育應用服務的公部門，或民間團體申請介接「教育體系身分認證單一簽入服務」，透過公私協力，持續注入豐富且多元的教學及學習元素與內容，讓全國師生都有均等機會，享受良好的數位學習資源與環境。

教育部 科系 小學

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