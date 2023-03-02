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後疫情全球經濟快速變化！神準科技與臺大進修推廣學院，合作開辦「精鍊高階管理與實務研習專班」

文／ 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

自2020年新冠疫情爆發以來，改變許多人的生活型態，加速數位轉型，帶動相關產業需求大幅成長。提供全球可靠安全的網路通訊，以及網路安全設備研發與製造的領導廠商神準科技股份有限公司，今年開春展開高階人才培訓計畫，特委託臺大進修推廣學院規劃開辦「臺大—神準 精鍊高階管理與實務研習專班」。

該班程於2月17日假進修推廣學院舉辦課程始業式，神準科技蔡文河董事長親臨與會並指出，「公司持續成長創新，追求營收獲利之計，更應當持續不斷投入人才培育，擘劃長期經營策略，公司與同仁及利害關係人一同攜手努力，積極的以永續發展為最終目標。」

臺大進修推廣學院謝明慧院長表示，相對於自學或其他方式的進修，學校能提供系統式的學習模式；並且能與不同學經歷、不同專業領域的菁英互動，激盪出不同的思考模式，將是非常可貴的。

神準科技為提昇主管領導與管理相關知識並建立全方位策略思維，期以宏觀視野格局，強化管理領導能力。「臺大—神準 精鍊高階管理與實務研習專班」課程特邀請臺大管理學院教授，規劃高階經營管理與領導相關課程，包括策略管理、營運管理、組織行為、策略成本管理、價值行銷等主題，期以系統化教學，提供專業管理課程與跨領域多元思考學習，培育全方位策略思維管理人才。

熱愛學習、同時也曾榮獲臺大EMBA書卷獎畢業的蔡文河董事長進一步指出，「課程的設計，不僅是為神準集團量身定作，也期許能透過課程的洗禮，凝聚共識並提升創新研究與管理。」為提升同仁的學習動力，神準科技另提供專屬書卷獎的團體競賽，俾激發團體合作以及學習動力。

人才是企業最重要的資產，人才培育攸關生產力及競爭力，特別是在後疫情時代、ESG接軌、全球經濟局勢快速變動的大環境下，企業擁有具創新、整合能力、跨領域合作及國際觀之人才至關重要。臺灣大學進修推廣學院擁有豐沛教學資源、一流師資及專業團隊，開辦多元化、多層次，理論與實務並重的課程，透過產學合作，讓產業界的實際應用與學術界的研究理論，能在彼此討論與互動中，將產業的實際應用帶入學校，同時也將學術的研究理倫，應用在產業中。除了目前相關的管理課程外，未來，臺大進修推廣學院將持續與社科院等臺大各學院合作，開發更宏觀的課程，協助企業透過人才培育及產學交流互為活水，提升臺灣的產業生機。

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