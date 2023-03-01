大葉大學機械系開發球拍拉線機控制軟體 技轉業界

彰化縣大葉大學機械與自動化工程學系主任陳昭雄指導研究生呂至翔、王國原研發球拍拉線機控制軟體，以因應台灣球拍生產工廠為歐美等國際大廠代工需求，並以「以DSP實現DC無刷馬達球拍穿線拉力控制之研究」在民生電子研討會榮獲最佳論文獎。

陳昭雄表示，台灣的球拍生產工廠長期為歐美等國際大廠代工或輸出機台，隨著產業升級，希望技術也能不斷提升，因此委託學校進行智慧製造研發。而球拍拉線機用於生產網球或羽球球拍，早期要拉線到一定磅數，需要靠老師傅的穿線經驗，大葉歷經2年的開發計畫，設計電控盒硬體，及研發球拍拉線機控制軟體，讓新手也能透過智慧控制，完成不同磅數的球拍穿線。

球拍拉線機開機後可進行語言設定，包含中文、英語、法語、德語、義大利語、西班牙語6國語言，可滿足廠商機台外銷國際需求，陳昭雄說，機器自動偵測完成後，只要在畫面設穿線磅數，按下啟動鍵，機器就會開始穿線，達到設定所需的磅數。研究成果除了已技術轉移給廠商，也在2022民生電子研討會發表，並在一百多篇論文中脫穎而出，獲頒最佳論文獎。

呂至翔說，大三時選修「機電自動化實習」課程，就對自動化控制很感興趣，因此加入陳昭雄主任的實驗室，投入機電設計、自動控制領域的研究，在參與計畫的過程中也更了解產業需求。在老師鼓勵下，他申請「4+1」學、碩士，繼續攻讀研究所，並獲得學雜費全免的成績優異獎助，期許未來可以持續將所學轉化為產業應用。