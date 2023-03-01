幼照法、教保條例新法今起上路 四大重點一次看

新修正的幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例於今天起正式施行，教育部表示，這次修法共有四項重點，主要強化幼兒保護規定，對於幼兒教保權益事項更有保障，教育部也完成各項授權子法的修訂作業，也讓直轄市、縣（市）政府及教保服務機構有所依循。

新法明確規範教保服務機構相關人員消極資格，以及違法對待幼兒案件調查處理流程。教育部說明，這次修正條文參酌2019年6月5日修正公布的教師法，將消極資格規定依其情節輕重，分別明定終身、1年至4年不得進用的規範，並於兩法明定教保服務機構發生疑似不當對待幼兒案件時，知悉通報及啟動調查程序時效。

另也增修相關罰則及提高罰鍰。教育部表示，為回應外界反映罰鍰額度過低，在兼顧比例原則及處罰允當的前提下，對於損及幼兒及家長權益情節重大的情形，如超收幼兒情節重大、生師比不符、未辦理幼兒團體保險、未依規定收退費、規避檢查、進用未具資格教保服務人員等，整體調高兩法罰鍰額度。另也增定教保相關人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教或其他對幼兒身心暴力或不當對待的行為。

考量托嬰中心及幼兒園確有相互流通人員情形，且教保服務人員請假或出缺時，有進用代理人員需求，教育部表示，這是修法將2012年1月1日以後，具備幼兒園教保員資格的托嬰中心托育人員任職年資，及具教師或教保員資格且擔任教保服務人員代理人員連續達3個月以上的服務年資，納入園長資格服務年資採計規定。

教育部也提到，為加速推動擴大公共化服務供應量政策，並增修教保服務機構管理相關規定，將擴大幼兒園辦理主體，增加公司、有限合夥、醫院或商業得辦理以招收其員工子女、孫子女為主幼兒園，並增列地方政府所屬機關（構）、軍警校院、公司性質的公營事業、醫療法人得設立非營利幼兒園。

另外，公部門以無償方式為原則，提供公有的不動產辦理非營利幼兒園或職場互助式教保服務。也增訂學校附設幼兒園班級數得納入學校班級數作為增置護理、輔導人員的員額計算，解決教保現場實務上遭遇的問題。