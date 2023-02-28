感受特色助孩童適性選擇 新北高中職線上博覽會明開跑

隨校園下學期開始，不少孩童也面臨升學及志願選擇，新北高中職國際教育線上博覽會明起開跑，彙整全市67間高中職學校課程及特色，讓孩童能一次瞭解未來方向，了解自我適性選擇。

教育局說明，為讓孩童在家也可以瞭解新北各校內容並能適性選擇，新北市自108年起規畫線上博覽會，包括學校資訊及各校特色、多元展能及專業技職專區、適性輔導線上遊戲及國際外語等多元數位資源，突破時空間限制，不用出門隨時可上網免費參加。

今年是全國最大場，共有67間高中職參與，更將展期延長至6月底，並精選上百支學校特色影片，讓學生在志願選填前能有充足的時間了解自我優勢潛能、認識技職群科及新北各高中職及五專學校資訊，期待能幫助學生做出最適合自己的生涯抉擇。

教育局指出，三民高中國中部是去年線上博覽會學生參與度最高、獲得最多獎項的學校。學校主任李慧鈴表示，校內教師互相合作，透過線上博覽會資源，引導學生利用多元趣味的活動瞭解自我，並增進對高中職學校的了解，不僅有趣，也對學生的適性發展有很大的幫助。

教育局提到，為鼓勵學生自我探索，線上博覽會結合電子集章，只要集滿10點就獲得1次抽獎機會，獎品有最新、最夯的iPad Pro、Switch遊戲主機及健身環、AirPods3和27吋護眼螢幕等14項大獎。

另外，也將於3月26日在市民廣場舉辦「青春，從新北開始」的新北市高中職國際教育博覽會，計有72個高中職、五專學校及合作單位攜手參與，擺設超過100個攤位，並結合高中職雙聯學制介紹，展現新北市國際特色。