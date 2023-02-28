大葉大學林坤駿兩種求學態度 考上3所頂大醫工機械研究所

大葉大學醫學工程學系四年級學生林坤駿，過去兩年研究「開發以深度攝影技術為基礎之動作分析系統進行下肢運動學分析」，研究成果確實可以加速臨床評估作業，相關計畫獲國科會111年大專學生研究計畫獎助，也讓他同時錄取台大醫工所、台科大醫工所與中央機械所。

林坤駿大二下學期加入助理教授盧炫綸的智慧生醫感測暨物聯網實驗室，開發透過攝影機記錄動作與分析使臨床評估作業更快速。今天他表示，大二得知系上的新進老師盧炫綸做運動分析研究，他很感興趣就加入並學習透過以攝影作為記錄的方式，結合感測裝置分析患者動作，讓分析可以更省時省力，有效的協助醫師臨床評估；老師鼓勵他申請大專生計畫申，很幸運的獲得國科會獎助。

林坤駿就讀華僑高中時選擇第二類組，醫工系部分課程偏向第三類組，剛開始他的成績普通，但很早確立要升學研究所，因此努力打穩基礎，課業上遇到問題就請教老師，學習成績很快有了起色，一口氣考上3所頂大研究所，他期許可以繼續發展自己的實驗。

林坤駿的指導老師盧炫綸表示，醫工系重視實作學習，學生加入實驗室跟著老師參加計畫或是產學合作案，經由工程方法解決生物醫學問題，從實驗中認識不同領域的專業，培養專業技能，成為醫學與工程的跨域整合人才，林坤駿積極認真，除了不懂的地方就開口問及找老師討論，還經常在實驗室做研究到晚上，執行國科會大專學生研究計畫有很不錯表現，因此碩士班考試獲得口試委員的肯定，同時錄取3所國立大學研究所。