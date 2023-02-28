代理師員額失控、22縣市幾無合法 8％上限淪紙老虎條款

少子化衝擊，各縣市不敢開正式教師缺，就怕生源短缺衍生超額教師，因此濫用代理教師調控員額，不甩法定編制8％上限，有教師形容如紙老虎條款。據統計，全國22縣市國小代理員額平均無一縣市合法，離島更是重災區，代理教師員額控留比率占編制近三成，高度依賴「一年一聘」的代理師。有教育學者憂心，國中小教師年齡層逐年提高，近年將有大批退休潮，若不積極招聘新血，恐青黃不接。

教育部規定國中小可控留8％員額改聘代理教師、兼任或代課教師。但據本報掌握，110學年度全國國小代理教師平均員額控留比率占編制約為13%，全國22縣市無一合法，前五名多為離島偏鄉；國中教師代理教師平均員額控留比率占編制約為10%，僅台南市、高雄市、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣等五縣市合規，其餘全部超標，部分縣市更飆至近30%。

立委范雲及多個教育團體日前召開記者會，除了呼籲落實代理師全年聘期，也點出教育部每年編列上百億預算，補助地方政府提升教育人力，卻沒要求必須聘任正式教師，也無罰則，放任代理教師比率飆升，教育部應監督各縣市依法開出正式缺額。

一名不具名教育界人士表示，少子化大量減班讓不少縣市不敢聘正式教師，前兩年又受疫情衝擊，無法舉辦教師甄試，也有縣市辦完教甄後，又因縣市「先天條件」不佳，例如交通不利、文化不利，反而成為錄取教師的備胎。但他也觀察，部分縣市不找正式教師是為了省錢，多餘的錢可挪去做其他事，「省出心得越省越多」。

年金改革、課稅方案讓教學現場缺乏「新陳代謝」，中小學40歲以下教師占比已剩不到三成。台中教育大學教育系教授陳延興以國小為例，50至55歲的教師接近2萬人，近五年資深教師將陸續退休，卻缺乏世代傳承，恐怕會讓教育現場青黃不接，教師年齡層不該差距這麼大，政府應積極介入。

全教總理事長侯俊良表示，原本應作為「暫時性補充人力」的代理教師制度已常態化，景象一如產業界的「非典型雇傭」，不僅傷害代理教師權益，更嚴重危及國教品質。他認為，除了完整聘期之外，更要同步嚴控員額控留比率，尤其教育部專案補助縣市聘用教師，縣市卻多用來聘代理，8％僅是樓地板，應以教師員額5％為上限，教育部應明確訂出降低期程。

全教產理事長林碩杰說，部分偏鄉學校代理教師比率高達百分百，花東尤其嚴峻，主因是花東有眾多學校是原住民族重點學校，法規卻要求原住民族重點學校要有三分之一師資具備原住民身份，正式教師師資有限，只能仰賴代理教師，才讓代理教師比例居高不下，應回頭盤點相關法規。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙則說，少子化衝擊下，若不調整師生比，儘管降低代理教師比率改開正式教師缺額，未來也會衍生超額教師，現階段至少先彌補代理教師勞動條件，避免同工不同酬。