快訊

賓士車高速撞擊翻覆水溝 2男救出無呼吸車內有酒味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

代理師員額失控、22縣市幾無合法 8％上限淪紙老虎條款

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
110學年度公立國小代理教師占比前五高。圖／記者趙宥寧製表
110學年度公立國小代理教師占比前五高。圖／記者趙宥寧製表

少子化衝擊，各縣市不敢開正式教師缺，就怕生源短缺衍生超額教師，因此濫用代理教師調控員額，不甩法定編制8％上限，有教師形容如紙老虎條款。據統計，全國22縣市國小代理員額平均無一縣市合法，離島更是重災區，代理教師員額控留比率占編制近三成，高度依賴「一年一聘」的代理師。有教育學者憂心，國中小教師年齡層逐年提高，近年將有大批退休潮，若不積極招聘新血，恐青黃不接。

教育部規定國中小可控留8％員額改聘代理教師、兼任或代課教師。但據本報掌握，110學年度全國國小代理教師平均員額控留比率占編制約為13%，全國22縣市無一合法，前五名多為離島偏鄉；國中教師代理教師平均員額控留比率占編制約為10%，僅台南市、高雄市、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣等五縣市合規，其餘全部超標，部分縣市更飆至近30%。

立委范雲及多個教育團體日前召開記者會，除了呼籲落實代理師全年聘期，也點出教育部每年編列上百億預算，補助地方政府提升教育人力，卻沒要求必須聘任正式教師，也無罰則，放任代理教師比率飆升，教育部應監督各縣市依法開出正式缺額。

一名不具名教育界人士表示，少子化大量減班讓不少縣市不敢聘正式教師，前兩年又受疫情衝擊，無法舉辦教師甄試，也有縣市辦完教甄後，又因縣市「先天條件」不佳，例如交通不利、文化不利，反而成為錄取教師的備胎。但他也觀察，部分縣市不找正式教師是為了省錢，多餘的錢可挪去做其他事，「省出心得越省越多」。

年金改革、課稅方案讓教學現場缺乏「新陳代謝」，中小學40歲以下教師占比已剩不到三成。台中教育大學教育系教授陳延興以國小為例，50至55歲的教師接近2萬人，近五年資深教師將陸續退休，卻缺乏世代傳承，恐怕會讓教育現場青黃不接，教師年齡層不該差距這麼大，政府應積極介入。

全教總理事長侯俊良表示，原本應作為「暫時性補充人力」的代理教師制度已常態化，景象一如產業界的「非典型雇傭」，不僅傷害代理教師權益，更嚴重危及國教品質。他認為，除了完整聘期之外，更要同步嚴控員額控留比率，尤其教育部專案補助縣市聘用教師，縣市卻多用來聘代理，8％僅是樓地板，應以教師員額5％為上限，教育部應明確訂出降低期程。

全教產理事長林碩杰說，部分偏鄉學校代理教師比率高達百分百，花東尤其嚴峻，主因是花東有眾多學校是原住民族重點學校，法規卻要求原住民族重點學校要有三分之一師資具備原住民身份，正式教師師資有限，只能仰賴代理教師，才讓代理教師比例居高不下，應回頭盤點相關法規。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙則說，少子化衝擊下，若不調整師生比，儘管降低代理教師比率改開正式教師缺額，未來也會衍生超額教師，現階段至少先彌補代理教師勞動條件，避免同工不同酬。

教育部表示，代理教師比率超出控管比例情形，主因是各縣市及學校對教學現場正式教師編制規畫，或有正式教師留職停薪。不過，國教署111年度已多次邀請地方政府召開「公立國民中小學教師員額控留研商會議」，112年度將逐校檢視員額控留情形，並納入一般性補助款考核，督導地方政府調降員額控留比率。

教育部對國中小聘代理教師訂出上限，但許多縣市都遠遠超過，被外界批評淪「紙老虎」條款。示意圖，非新聞當事人。 本報資料照片
教育部對國中小聘代理教師訂出上限，但許多縣市都遠遠超過，被外界批評淪「紙老虎」條款。示意圖，非新聞當事人。 本報資料照片

代理教師 教育部 少子化

延伸閱讀

重視代理教師勞動權益 台東縣府：8月推完整聘期

疫後特別條例獨漏公教退撫基金 教團再批漠視公教人員

桃園代理教師全年聘期中央跟進 張善政：回響超乎意料

彰化遲未宣布代理教師完整聘期 教師團體憂人才跑光

相關新聞

代理師員額失控、22縣市幾無合法 8％上限淪紙老虎條款

少子化衝擊，各縣市不敢開正式教師缺，就怕生源短缺衍生超額教師，因此濫用代理教師調控員額，不甩法定編制8％上限，有教師形容...

大考中心董座也換人 台大校長陳文章接棒

負責籌畫大學學測、英文聽力測驗、分科測驗命題的大考中心董事會全面改組，新任董事長將由台灣大學校長陳文章接任。另外，大考中...

南市特教老師創意無限 夜市撈金魚也能成為教材

台南市教育局辦理特教教材、教具製作及教案設計競賽，獲獎作品多元又具創意。白河國小老師王嘉筠獲自製教具輔具組第一名，她利用...

拿補助只聘代理教師 教團籲降至5%

教育部放任地方政府濫用代理教師調控編制員額，導致代理教師比率逐年升。教師團體認為，百分之八僅是樓地板，尤其教育部專案補助...

代理教師邊代理邊拚教甄 下班還補英語

多數代理教師都是邊教書邊考教甄，只求錄取正式教師過安穩生活，但正式教職名額少，越來越難考，尤其近年政府推動新課綱、雙語教...

代理教師員額失控 離島重災區

教育部規定國中小可控留百分之八員額改聘代理教師、兼任或代課教師，但少子化衝擊，各縣市擔心衍生超額教師不敢開正式教師缺，聘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦