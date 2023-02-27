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大考中心董座也換人 台大校長陳文章接棒
負責籌畫大學學測、英文聽力測驗、分科測驗命題的大考中心董事會全面改組，新任董事長將由台灣大學校長陳文章接任。另外，大考中心主任周兆民任期至今年4月5日為止，新任董事會的首要任務，便是選出主任繼任人選。
大考中心位處台大校園內，民國78年由教育部成立，82年3月改制為財團法人，成立的目的是為研究改進大學入學制度與技術，並且辦理大學入學考試，包含每年大學學測、分科測驗和英文聽力測驗等3項，共4次考試。
大考中心第10屆董事會任期至今年2月21日已屆期，中興大學校長薛富盛將卸下大考中心董事長一職，經日前改選，會中選出台大校長陳文章擔任新任董事長。
教育部表示，依據財團法人大學入學考試中心基金會捐助章程第7條及第8條規定，大考中心董事任期每屆三年，本屆董事於112年2月改選；董事互選出7位常務董事，常務董事再互選出1人董事長；大考中心董事長依任期制由董事互選推派，綜理中心會務並對外代表中心。
另外，周兆民任期將到4月5日結束，接下來將由大考中心董事會遴選新任主任。周兆民日前受訪表示，這三年到大考中心學習很多，這其實是人生中工作沒有想到的歷程，覺得很值得。而在這三年中，又遇上新冠疫情，疫情之下辦理的考試，跟過往有很大的不同，自己也很感恩有這個機會。
一位不具名大學校長表示，大考中心位於台大校園內，由台大團隊接手「不意外」。但他也表示，高中升學考試是否由大考中心統一舉行，值得各界思量，也許可以討論由台大聯盟、台聯大系統合作試辦獨立招生，否則大學整天靠學生入學成績，競相爭取大學排名，實在沒太大意義。
教育部表示，大考中心董事及董事長循既有機制選任，後續大考中心將循主任提名及聘任機制，由大考中心董事會擇定。
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