新北品德教育聯絡簿融入SDGs 新學期探「行動與反饋」

國中小已開學一段時間，學生們也回復到要寫聯絡簿的日子，新北這學期的國中品德聯絡簿以「行動與反饋」帶領學生主題探討，同時也融入聯合國「2030永續發展目標」。學生表示，設計簡潔漂亮，內容也讓自己在寫時能吸收不同知識，更增添書寫時的樂趣。

新北教育局說明，這學期（111學年第二學期）的國中品德聯絡簿是一套和學生一起認識「行動與反饋」的聯絡簿，透過「語言的力量」、「和師長同學及家長的情誼關係」以及「面對升學的思想與行動」三個主題，帶領同學練習說與聽之間的換位思考，學習和身邊親近的人互相溝通合作，以及勉勵學生在衝刺途中經歷困難還是要保有繼續向前的動力。

國小品德聯絡簿則是導引孩童心靈、蓄積正向能量，除親師生作業交代、意見溝通外，老師及家長可以透過指導與參與，讓孩子按月了解並學習品德核心價值；每月的繪本故事，內容情節貼近孩子的生活實踐，讓良善的品德種子，於孩子內心漸漸滋長。

教育局指出，編者用活潑生動的插畫帶給孩子全新的視覺感受，並以簡明的文字導引孩子，讓自己跟他人的生活變得更好，讓善的循環凝聚成更好的力量。今學年度還融入聯合國「2030永續發展目標（SDGs）」中英文對照，期望學生從小開始培養永續發展的觀念及行動。

錦和高中國中部導師李欣憶說，版面顏色沈穩低調，兼具護眼功能，格線間距夠大，灰點底線讓書寫有更多的發揮空間；小品文豐富多元，可作為札記題材。

三峽國中七年級學生林青霈表示，聯絡簿版面漂亮、乾淨簡單，裡面選文的種類很多樣，有許多寓意深遠、發人深省的好文章，長時間下來讓我們能廣泛閱讀、吸收不同種類的知識，提升寫作技巧，也增添了寫聯絡簿的樂趣。桃子腳國中小四年級學生劉正哲表示，品德教育聯絡簿裡面有許多關於品德教育的小故事可以看，另外一些生活安全小常識，也很實用。