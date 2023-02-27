想讀哪一所？ 嘉市府辦教育博覽會 近80所大專校院呈現各校特色
大學學測成績2月23日已公布，嘉義市政府邀近80所大專校院，3月4日到港坪體育館舉辦「大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會」呈現各學校特色、招生目標、學校未來發展、入學條件等；市長黃敏惠說，「給在人生轉折點上的青年學子，不一樣思考方向」。
市府表示，大學博覽會近參展包含一般大學及技職體系學校，例如政治大學、中山大學、中正大學、嘉義大學、虎尾科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、嘉南藥理大學、雲林科技大學、台北藝術大學、馬偕醫學院等，更有嘉義區18所高中職來共襄盛舉。
黃敏惠指出，活動開放民眾自由參觀，各校展現辦學的能量與創新的作為，學長、學姐分享就學的生活點滴，另外，也結合國內最大升學資訊平台-大學問「選填志願輔導直通車」系列活動，規劃一對一輔導諮詢及升學趨勢講座，由專家輔導分析包括繁星推薦、個人申請、分科測驗、報考軍警院校及海外留學等國內外升學管道之趨勢。
市府教育處長林立生說，學測成績已出爐，尚未決定報名哪間校系的學生，可利用此次博覽會，多方蒐集資訊以增進對全國各大專校院系所之了解。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言