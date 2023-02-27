想讀哪一所？ 嘉市府辦教育博覽會 近80所大專校院呈現各校特色

大學學測成績2月23日已公布，嘉義市政府邀近80所大專校院，3月4日到港坪體育館舉辦「大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會」呈現各學校特色、招生目標、學校未來發展、入學條件等；市長黃敏惠說，「給在人生轉折點上的青年學子，不一樣思考方向」。

市府表示，大學博覽會近參展包含一般大學及技職體系學校，例如政治大學、中山大學、中正大學、嘉義大學、虎尾科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、嘉南藥理大學、雲林科技大學、台北藝術大學、馬偕醫學院等，更有嘉義區18所高中職來共襄盛舉。

黃敏惠指出，活動開放民眾自由參觀，各校展現辦學的能量與創新的作為，學長、學姐分享就學的生活點滴，另外，也結合國內最大升學資訊平台-大學問「選填志願輔導直通車」系列活動，規劃一對一輔導諮詢及升學趨勢講座，由專家輔導分析包括繁星推薦、個人申請、分科測驗、報考軍警院校及海外留學等國內外升學管道之趨勢。