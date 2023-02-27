南市特教老師創意無限 夜市撈金魚也能成為教材

台南市教育局辦理特教教材、教具製作及教案設計競賽，獲獎作品多元又具創意。白河國小老師王嘉筠獲自製教具輔具組第一名，她利用厚紙板設計懷舊大富翁「台南大地主旅行趣！」，以「帶著孩子們初步踏出生活圈，認識白河周遭景點」為動機，設計一系列課程。還有學校以「夜市撈金魚」創意研發教具，顛覆傳統教具的刻板印象。

為提升特教老師研發創新教材教具的專業知能，並促進教學品質與成效，南市教育局在111學年度已辦理4場教材教具製作專業知能研習，由台南大學教授林千玉團隊擔任講師及助理，現場指導老師實作產出作品，藉此觀摩交流，以激發教師研發創新教材教具的潛力。

教育局長鄭新輝表示，特教教材教具製作比賽已辦6屆，今年度參賽作品共63件，包括自編教材20件、自製教具輔具20件、電腦輔助教學軟體6件及教案設計組17件，各組獲獎作品兼具專業性與趣味性，以貼近特教生日常生活的情境進行設計，依據學生個別差異因材施教，例如將夜市撈魚、懷舊大富翁等遊戲，轉化為特殊需求課程，對特教生而言，寓教於樂的課程遠比教條式的教學效果更為顯著。

白河國小老師王嘉筠自製的教具懷舊大富翁「台南大地主旅行趣！」獲評審委員讚揚是非常值得推廣的鄉土教材，能結合在地文化、認識地理環境，同時又能結合社交技巧。王嘉筠說，在特教班課堂中進行旅遊影片賞析，發現學生總是看得十分入迷，渴望踏出生活圈，加上大富翁是班上受學生喜愛的桌遊，因此有了設計構想。獲獎後將擴大版圖，帶學生搭火車暢遊大台南，帶著孩子去實作及感受，看見生活圈以外的世界，並增進學生人際互動的能力。