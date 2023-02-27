壯師愛登山！百岳攻頂55座 其中最鍾情北大武已攻上175回

高雄市新興國小體育衛生組長蘇峰賢愛山成癡，台灣百岳至今攻頂已超過55座，包括玉山4次、雪山5次與南湖大山2次、奇萊北峯2次；最鍾情的北大武山，已登過175回，巍峨俊秀的山峰美景、離家近是主要原因。

蘇峰賢堪稱是北大武山的「熟客」，每次都是帶著敬畏之心登上山頂，台灣百岳攻頂已超過一半，但北大武山始終是他心中排名第一最難登的「聖山」。北大武山位於屏東縣霧台鄉好茶村、泰武鄉泰武村與台東縣金峰鄉嘉蘭村交界，標高3092公尺，是中央山脈南端最後一座海拔超過3千公尺百岳，有「南台灣屏障」之稱。

29年前，還是大學生的蘇峰賢初生之犢不畏虎，自告奮勇帶著師生第一次登上北大武山後，就愛上北大武山，對沿途的美景、顆木如數家珍，還為不少大樹命名。其中一顆枯掉的鐵杉被命名為「婆娑少女舞者」，還有一株美到有如山水畫裡的大樹，他稱為「旋轉鐵杉」，都是他與山友攻頂必訪景點與相約之處。

很難想像同一座百岳能登頂多達175次，且北大武沿路步道多為斷崖、暗藏凶險。蘇峰賢說，這是他目前保持的記錄，而這項記錄還會一直再改寫。北大武山擁有美麗的高山、湖泊與奇木，讓不少山友魂牽夢繫，對他來說，登山好處多多，除了北大武山，台灣沒有一處百岳能開車70分鐘就能到達登山口。

蘇峰賢說，北大武山經八八風災後，攀登路程變遠，步徑經林務局搶修後，路況不錯，但道路仍險峻，不少山友受到沿路美景吸引，甚至輕忽登山警覺性，容易導致發生危險。北大武山一直是他心中的「聖山」，每次都以敬畏之心、以第一次嚴謹心情攀登。

蘇峰賢在屏東縣瑞光國小任職時，曾學生完成登頂，師生仍記憶猶新。許多人喜歡找他一起登山，他也樂於分享，包括親師生都曾在他帶領，完成北大武山的挑戰。他說，登山能改變人的想法，身體變的健康，更能勇於面對人生不同的挑戰。