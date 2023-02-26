「生不如死」時代釀偏校生存危機 他拋九大生存之道

少子化嚴峻，面對直線下降的生源，「小」小學必須思考因應之道，否則僅剩滅校一途。一名偏鄉學校校長在臉書分享，台灣已經進入生不如死的時代，出生人口持續下探，所有人都必須做好準備，例如勞動力高齡化，影響的是國家財政。姑且不談整體社會，光是教育品質就面臨至深且鉅的影響，他也提出九項解方，「與其等著洪流來臨，倒不如逆流而上」。

雲林縣樟湖生態國中小校長陳清圳今天在臉書分享，2022年台灣人口出生數是13萬8986人；死亡人口是20萬7230人，出生人口創下歷史新低。面對如此險峻的問題，所有人必須做好準備。尤其，一但就業人口萎縮，勞動力高齡化，影響的是國家財政。姑且不談整體社會，光就教育品質就面臨至深且鉅的影響。

面對「生不如死」的國安危機，陳清圳直言，「未來學校倒閉會是顯而易見的」。但他也說，台灣的學校走下坡，有一個重要原因，那就是學校內部出問題。所謂的內部問題包含保守、不團結、內耗、教學落後等等，通常內部人員看不到自己的問題，所以在自我檢視中，往往找不出問題來，無法對焦現況，就無法對未來找出關鍵路徑。

陳清圳認為，當路徑對了，要再度奮起，其實不難。但台灣還有為數眾多學校，面臨生存問題，面對未來提不出鮮活意象，他也提出9項生存之道。包含：

陳清圳表示，聯合國2030年ＯＥＣＤ已經在談福祉連結，勢必已經無法獨善其身，其中揭示學習應包括素養的養成，並透過行動來加以實踐。他認為，最艱困的時代也是彰顯問題解決的時代，與其等著洪流來臨，倒不如逆流而上，找到好的方法。他強調，從解決問題，連結真實世界，這是一條必須走的路。