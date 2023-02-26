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「生不如死」時代釀偏校生存危機 他拋九大生存之道

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
雲林縣樟湖生態國中小校長陳清圳接下面臨裁併校危機、位處偏鄉的樟湖生態國中小學。面對少子化，他認為，最艱困的時代也是彰顯問題解決的時代，與其等著洪流來臨，倒不如逆流而上。圖／本報資料照片
雲林縣樟湖生態國中小校長陳清圳接下面臨裁併校危機、位處偏鄉的樟湖生態國中小學。面對少子化，他認為，最艱困的時代也是彰顯問題解決的時代，與其等著洪流來臨，倒不如逆流而上。圖／本報資料照片

少子化嚴峻，面對直線下降的生源，「小」小學必須思考因應之道，否則僅剩滅校一途。一名偏鄉學校校長在臉書分享，台灣已經進入生不如死的時代，出生人口持續下探，所有人都必須做好準備，例如勞動力高齡化，影響的是國家財政。姑且不談整體社會，光是教育品質就面臨至深且鉅的影響，他也提出九項解方，「與其等著洪流來臨，倒不如逆流而上」。

雲林縣樟湖生態國中小校長陳清圳今天在臉書分享，2022年台灣人口出生數是13萬8986人；死亡人口是20萬7230人，出生人口創下歷史新低。面對如此險峻的問題，所有人必須做好準備。尤其，一但就業人口萎縮，勞動力高齡化，影響的是國家財政。姑且不談整體社會，光就教育品質就面臨至深且鉅的影響。

面對「生不如死」的國安危機，陳清圳直言，「未來學校倒閉會是顯而易見的」。但他也說，台灣的學校走下坡，有一個重要原因，那就是學校內部出問題。所謂的內部問題包含保守、不團結、內耗、教學落後等等，通常內部人員看不到自己的問題，所以在自我檢視中，往往找不出問題來，無法對焦現況，就無法對未來找出關鍵路徑。

陳清圳認為，當路徑對了，要再度奮起，其實不難。但台灣還有為數眾多學校，面臨生存問題，面對未來提不出鮮活意象，他也提出9項生存之道。包含：

一、 徹底呈現問題：要真誠地看到學校在社會發展中呈現的問題，以前好，不代表現在沒問題，全部攤開，才能一個一個討論解決問題的方法。

二、 從人文中定位未來：這包含三到十年學校的發展方向，如何形塑學校的價值觀、願景發展等等，真的學校文化決定一切。

三、 學校需視學習型組織：師生員工都必須不斷與時俱進，尤其面對外在挑戰，不是一句少子化，就把責任歸因外在，逆流中一樣有前進的案例。

四、 需要有持續進步的支持系統：透過跨校、跨域、跨界合作，讓組織有個支撐組織前進的後台，這樣才能保持競爭力

五、 需要有解決問題的能力：因此老師與學生需要朝向解決問題的教學與學習模式前進，不能只是在知識中打轉。

六、 以合作取代競爭：小校越來越多，老師孤軍奮鬥，尤其校內更需要『打群架』，彼此相互支援，這也是優質文化的基石。

七、 走出校區，形成區域創生社群：學習不能只在圍牆內，更需要提早接軌社會，讓學生關心周遭，學習要反映真實世界。

八、 系統運作與專案管理：當關鍵路徑對了，還需要不斷溝通並且專案管理。讓決策透明化、執行意義化，並且讓組織成員的個人發展扣合組織目標，這樣力量才能集中。

九、 最後，組織成員身心調適：讓組織成員的身心健康擺在第一位，當然關心成員的健康，是指正常運作的軌道中，需要關心與調節成員的節奏，避免產生身心調適問題。

陳清圳表示，聯合國2030年ＯＥＣＤ已經在談福祉連結，勢必已經無法獨善其身，其中揭示學習應包括素養的養成，並透過行動來加以實踐。他認為，最艱困的時代也是彰顯問題解決的時代，與其等著洪流來臨，倒不如逆流而上，找到好的方法。他強調，從解決問題，連結真實世界，這是一條必須走的路。

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