廢棄課桌靠創意重生 公東高工推木藝創作造福地方學校

教育部國教署鼓勵偏鄉技術型高中與在地國中小合作，推動「愛物惜物、資源再造」觀念，例如台東縣私立公東高工家具木工科，協助台東縣中小學課桌椅修繕再生計畫，帶領台東縣中小學進行舊課桌椅修繕再利用，讓舊課桌椅改造後重生，落實技職教育做中學理念。

國教署表示，近年來公東高工家具木工科、機械科、室內空間設計科等科教師，利用寒暑假至偏鄉學校進行修繕、創新以改造老舊課桌椅。例如台東縣桃源國中的樹屋桌、台東縣大武國小的飛機裝置藝術及實用的鋼琴椅等，讓國中小師生透過動手做習得團體合作，更強化學生間的溝通協作理念。

公東高工校長李恭榮表示，透過眾人的想法與設計去實現完成，讓汰舊的課桌椅能有起死回生的機會，體現本校「資源有限、創意無限」無私奉獻的修繕宗旨。

也有受幫助的學校師生分享，看著在儲藏室裡那些塵封已久、具有歷史痕跡卻還堪用的國小課桌椅，經由團隊分工合作，集思廣益將大家認為的垃圾化為「作成品」，延續物品生命，讓師生更能愛惜資源循環利用。

國教署表示，該計畫自109年實行至今已邁入第4年，每年都藉由寒暑假期間運用該校當地現有教師專才，帶領該校學生學以致用，協助國中小學生學習木藝相關技術及美化校園，藉由大手拉小手，實現108課綱適性揚才、互動共好精神。