挨批高教政策「誤人子弟」 教育部晚間回應了

國立台灣大學校友會文化基金會今（2/25）舉行首場2023高等教育改革論壇。台大前校長陳維昭指出，台灣高等教育最大問題是缺乏一貫政策；前教育部長黃榮村則期盼，為提升國家競爭力，科技與教育小組定期聚會的制度應恢復。教育部晚間回應，教育部持續從三大方向擘劃高等教育，也評估和國科會、國發會等單位召開全國高教發展會議。

台大前校長陳維昭今以「一位前台大校長的感慨」發表演說，直指台灣高教四大危機，其中以缺乏穩定一貫的教育政策最讓人頭痛，在於教育政策沒有目標亦無進程，且易被民粹影響。擔任校長期間面對七任教育部長，部長異動非問題，問題在於無高教藍圖，導致教育主管多以個人想法當國家政策。

前教育部長黃榮村則回憶，當年教育部與中研院、國科會甚至經濟部分工合作，且有一有效溝通平台，現在已經日趨沒落。

為了提升國家競爭力和總體學術，黃榮村建議，過去的科技與教育小組定期聚會制度應恢復，甚至再納入一至二所頂尖大學校長，於平台上討論和促成重要方針。

教育部晚間回應，目前跟國發會、國科會、經濟部、勞動部等部會具備定期業務溝通機制，共同商定人才培育及產學合作等議題，也會評估召開全國高教發展會議。

教育部也指出，高等教育是國家進步的基石，教育部業從「迎向未來、連結在地、接軌國際」三面向擘劃高教發展，除了協助大學面對少子化趨勢，重新調整規模與辦學方向外，更持續加碼挹注高教經費及調適鬆綁法令，協助大學提升競爭力。