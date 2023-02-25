高教資源不足 前教長黃榮村籲：大學比照重大基礎建設

國立台灣大學校友會文化基金會今（25）日協同中華民國比較教育協會，舉行首場2023高等教育改革論壇。台大前校長陳維昭直指高等教育弊病，在於長年來均缺乏一貫政策。考試院長黃榮村則以前教育部長身份出席，指出台灣的大學出在資源不足而非能力不足，政府不應老是防範大學會做錯事，應籌措更多資源協助發揮，甚至將大學視為提升競爭力的「基礎建設」，以國家的高度傾力促成企業捐資、鬆綁規範。

前教育部長黃榮村今以「一位前教育部長的反思」為題發表演說。現今大學面臨少子化的困難，黃榮村回憶，民國87年出生人口出現較明顯的下跌，但大學卻在88年開始大量增加，從私立專科升格學院，增加逾40所，89年第一次政黨輪替後又增加10來所。

黃榮村坦言，當時短短一年間升格太多學校不符合行政常規，但可能是為兌現大選期間的承諾，申辦案爆炸性提升、壓縮審議流程。但若當年緩慢升格再修正，很快就會發現少子化的隱憂。

黃榮村表示，如今少子化下大學過剩外界常喊要咎責，或看兩黨互相推卸責任，但站在前任部長的角度，咎責已非首要，而是快速步入重建高教的階段。

大學過剩下直接影響資源分配問題，黃榮村表示，台灣的大學出在資源不足而非能力不足，政府不應該防範大學會做錯事，而是應該籌措更多資源協助其發揮。

黃榮村建議，政府應學習1970年代推動國家重大基礎建設與科技產業的經驗，將大學也視為重大基礎設施的一環，以國家的高度促成產業捐資，甚至讓產業界經營人才培育與員工訓練，捐設實驗室到產學合作等；國家也應鬆綁校地、校舍自主處分權，以及學費彈性化。

黃榮村認為政府應跟大學合作，協助大學變好而非傷害大學，再者，鬆綁其限制。可由國家舉辦全國高教發展會議，制定高教藍圖，規劃大戰略和路徑圖，讓一流大學有更多彈性。