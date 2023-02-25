高市科技積木創意賽登場 參賽學生比創意、拼夢想

「科技積木創意競賽」首場縣市初賽今天登場，高市共40隊、155名國中小學生參賽，選手需在160分鐘內完成作品，並通過至少6關卡考驗，大家全力拚戰，發揮創意一爭高下。

今年這場「科技積木創意競賽」由中正高中科技中心、中山國中科技中心共同承辦，以聯合國「2030永續發展目標」為主題，規定指定時間內闖過6個關卡任務，現場做出包含8種不得重複的科學概念的創意作品，還要解說作品設計概念，挑戰性十足。

陽明國中以「雲霄飛車」為主題，設計長坡道的滑軌與吊車，歐宸睿、王玟鈞與吳亭瑩、鄭丞妤四名隊員說，他們的作品包括軌道與運沙、水等挑戰，想藉各種自然力量來製作可飲用水，傳達環境永續的觀念。

去年奪銀的鹽埕區忠孝國小參賽學生徐尚恩、郭慕謙與馮喬力、蔡佳穎則以「瓦力大冒險」為主題，想像2080年時人類已離開滿佈垃圾的地球，清掃型機器人瓦力仍在地球上獨力處理垃圾，整項作品以積木結合風力與水力、太陽能車等挑戰關卡，呼籲大家要愛地球。