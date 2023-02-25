大學招生不易 博覽會秀特色拚人氣

少子化趨勢下，學測成績出爐後讓各大學開始全力招生，民間舉辦的「大學暨技職校院多元入學博覽會」今、明兩天在台北、台中、高雄同時舉行，各參展的大學紛紛以特色系所、高額獎學金吸引有興趣的學生。

台大綜合體育館上午十點開始的大學博覽會，各大學就派員在入口處發傳單，對前來的家長與學生講解學校系所與高額獎學金，大葉大學攤位展出動漫產學合作的櫥窗吸睛、軍事院校出動Q版人偶宣傳、亞大展出AI及機械手臂聯網科技等，義大及亞大等院校也推出高額獎學金希望吸引優秀新生就讀。