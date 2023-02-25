大學招生不易 博覽會秀特色拚人氣
少子化趨勢下，學測成績出爐後讓各大學開始全力招生，民間舉辦的「大學暨技職校院多元入學博覽會」今、明兩天在台北、台中、高雄同時舉行，各參展的大學紛紛以特色系所、高額獎學金吸引有興趣的學生。
台大綜合體育館上午十點開始的大學博覽會，各大學就派員在入口處發傳單，對前來的家長與學生講解學校系所與高額獎學金，大葉大學攤位展出動漫產學合作的櫥窗吸睛、軍事院校出動Q版人偶宣傳、亞大展出AI及機械手臂聯網科技等，義大及亞大等院校也推出高額獎學金希望吸引優秀新生就讀。
大博會表示，配合學測成績出爐，今年在展覽期間將邀請多位升學輔導專家給予學生落點建議，協助學生找出理想志願，現場也搭建舞台區，邀請專業講師提供校系選擇與就業的意見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言