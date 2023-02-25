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基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

大學招生不易 博覽會秀特色拚人氣

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
大學博覽會今、明兩天在北中南三地舉行，亞大現場提供驗光等復健科系的介紹。記者潘俊宏／攝影
大學博覽會今、明兩天在北中南三地舉行，亞大現場提供驗光等復健科系的介紹。記者潘俊宏／攝影

少子化趨勢下，學測成績出爐後讓各大學開始全力招生，民間舉辦的「大學暨技職校院多元入學博覽會」今、明兩天在台北、台中、高雄同時舉行，各參展的大學紛紛以特色系所、高額獎學金吸引有興趣的學生。

台大綜合體育館上午十點開始的大學博覽會，各大學就派員在入口處發傳單，對前來的家長與學生講解學校系所與高額獎學金，大葉大學攤位展出動漫產學合作的櫥窗吸睛、軍事院校出動Q版人偶宣傳、亞大展出AI及機械手臂聯網科技等，義大及亞大等院校也推出高額獎學金希望吸引優秀新生就讀。

大博會表示，配合學測成績出爐，今年在展覽期間將邀請多位升學輔導專家給予學生落點建議，協助學生找出理想志願，現場也搭建舞台區，邀請專業講師提供校系選擇與就業的意見。

大學博覽會今、明兩天在北中南三地舉行，大葉大學展出產學合作的動漫櫥窗。記者潘俊宏／攝影
大學博覽會今、明兩天在北中南三地舉行，大葉大學展出產學合作的動漫櫥窗。記者潘俊宏／攝影
民間舉辦的大學博覽會今天登場，軍事院校出動Q版人偶吸引學生。記者潘俊宏／攝影
民間舉辦的大學博覽會今天登場，軍事院校出動Q版人偶吸引學生。記者潘俊宏／攝影
大學博覽會今天登場，亞大向學生介紹AI聯網的機械手臂。記者潘俊宏／攝影
大學博覽會今天登場，亞大向學生介紹AI聯網的機械手臂。記者潘俊宏／攝影
台大綜合體育館現場有提供學測落點分析與選填志願建議。記者潘俊宏／攝影
台大綜合體育館現場有提供學測落點分析與選填志願建議。記者潘俊宏／攝影
大學博覽會今天登場，台大綜合體育館上午開展時許多大學派員向學生及家長發傳單及介紹系所特色。記者潘俊宏／攝影
大學博覽會今天登場，台大綜合體育館上午開展時許多大學派員向學生及家長發傳單及介紹系所特色。記者潘俊宏／攝影
大學博覽會今天登場，台大綜合體育館上午開展時許多大學派員向學生及家長發傳單及介紹系所特色。記者潘俊宏／攝影
大學博覽會今天登場，台大綜合體育館上午開展時許多大學派員向學生及家長發傳單及介紹系所特色。記者潘俊宏／攝影

學測 義大 少子化

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