獨／教部令大學吸菸區3月起全撤出 再設菸害舉報窗口

菸害防制法已於今年2月15日經總統修正公布，條文包括明訂大專校院全面禁菸、提升禁菸年齡至20歲、全面禁止如電子菸等類菸品，並加強管制加熱菸等菸品。據本報了解，各大學近日已接獲教育部相關函文，教育部要求2月底前，撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物，但學生也憂心，大學校園廣闊，未來頂樓、邊間廁所還是可能成為癮君子聚集的場所。

配合菸害防制法修正上路，教育部近日發函各大專校院，要求校園內撤除吸菸區和器物，若學校設有菸灰缸、熄菸筒等應盡速撤除，吸菸區則需標示撤除，並於原處增列「學校全面禁菸」等提醒字樣，學校可令實施綠化或改為休閒運動空間，將吸菸區重新利用。

教育部亦要求，所有校園出入口需標示全校禁菸。且為落實校院禁菸政策，教育部也要求學校跨處室合作成立工作小組，如衛生保健等單位應提供戒菸輔導、開設戒菸課程或協助轉介醫療院所等；並須安排校安單位執行巡查，勸阻、糾舉違規吸菸者，還需提供師生反應菸害問題等管道，並即時處理違規事件。

大專校院多配合辦理公告，但隨即於社群平台上引發學生不滿，部分學生認為，大學校園廣大，有菸癮的學生若沒有吸菸區，便可能流竄到校園偏遠角落、頂樓甚至邊間廁所聚集，認為不被抓到就好，到時候恐增加更多外部成本，反讓不抽菸的學生吸到更多二手菸。

全國家長會長聯盟等團體日前致力於推動菸害防制法修法，國教行動聯盟家長部部長王瀚陽說，吸菸被塑造成一種風潮、流行，已嚴重危害到青年學子，大學全面撤除吸菸區確實一時間可能增加外部成本，但主要邏輯仍是以撤銷吸菸區、增加抽菸者的不便，以營造環境的方式，鼓勵癮君子戒菸。

王瀚陽指出，如都會區公共環境近年來煙筒比例減少，確實也直接影想到抽菸者的比例，透過大環境鼓勵減少抽菸。

但仍有不少學生認為，既然校園不能抽，便出了校園再抽。暨南大學校長武東星則表示，非常支持大學校園全面禁菸，但台灣也許可以思考公共吸菸區不是只設在空曠處，而是參考國外，採取封閉式並有獨立的空氣處理系統，才能兼顧吸菸者和不吸菸者的權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康