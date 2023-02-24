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疑與前夫家有金錢糾葛…香港名媛被「斬肢碎屍藏冰箱」 恐還遭烹煮

松山家商學生參觀潮鞋展 贊嘆聲此起彼落

聯合報／ 教育事業部
潮鞋展主辦單位向台灣收藏家借了全球不到五套的完整版Jordan球鞋。圖／教育事業部
潮鞋展主辦單位向台灣收藏家借了全球不到五套的完整版Jordan球鞋。圖／教育事業部

「天啊，這鞋也太帥了吧！」北市松山家商廣告設計科學生昨日參觀《一鞋入魂！倫敦設計博物館潮鞋特展》時，贊嘆聲此起彼落，看著展間一雙雙限量、紀念款的鞋款，有同學不禁羨慕說「俠客歐尼爾的訂製款鞋子實在太好看了，如果有能力，一定要買來穿！」

由聯合數位文創主辦《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》台北展正在中正紀念堂舉行，昨天邀請松山家商師生看展。策展人陳健驊導覽時表示，台北展是亞洲首站，此次展出近300雙鞋子，以倫敦設計博物館展品為主，多為饒舌歌手、足球與街舞明星的聯名款、有不少是知名球星、歌手們曾經穿過並簽名的唯一款。

為了讓展覽更接地氣，主辦單位特別向王齊麟、李洋、郭婞淳、林志傑、陳彥博等運動選手商借「簽名戰靴」，也向收藏家借了全球不到五套的完整版Jordan球鞋，還有十雙以「周杰倫」歌曲為設計的概念鞋款，果然吸引許多學生仔細研究。

松商帶隊老師施依惠表示，對設計科系的學生來說，看展是最快累積美感素養的方法。他也發現，「同學對這些潮鞋真的很有研究」，有人細數潮鞋行情，有人甚至對球星未展出的鞋款也如數家珍。

松商同班的蘇悅寧與鄭佩珊則另有看法，她倆對「永續發展區」的展品印象深刻。蘇悅寧說，鞋子通常是穿壞就丟，但永續發展區有一雙將不同廠牌潮鞋logo拼接的鞋子，「再利用的概念很讚！」，鄭佩珊也表示「那雙鞋子很有時尚感」。

「永續發展區」展出不同環保材質製成的鞋子。圖／教育事業部
「永續發展區」展出不同環保材質製成的鞋子。圖／教育事業部
這雙鞋子是由不同廠牌潮鞋logo拼組而成。圖／教育事業部
這雙鞋子是由不同廠牌潮鞋logo拼組而成。圖／教育事業部
灌籃高手電影正在熱映，圖為Nike為櫻木花道設計的十號球鞋。圖／教育事業部
灌籃高手電影正在熱映，圖為Nike為櫻木花道設計的十號球鞋。圖／教育事業部

博物館 倫敦

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