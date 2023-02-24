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疫情解封 日本早稻田大學志工到台南校園推動國際教育

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國際志工阿部茉莉亞(Maria ABE)(中)到安佃國小駐校。圖／台南市教育局提供
國際志工阿部茉莉亞(Maria ABE)(中)到安佃國小駐校。圖／台南市教育局提供

隨著疫情趨緩，台南市安南區安佃國小透過南台科技大學外國青年來台蹲點計畫(簡稱TEEP計畫)，申請到就讀日本早稻田大學的阿部茉莉亞(Maria ABE)駐校5周，讓孩子彷彿置身國外接觸到國際優秀人才，Maria除分享日本文化外，更透過自身到加拿大及非洲迦納的經驗，跟小朋友分享學習英文的重要性。

教育局鄭新輝局長表示，南市112年計有125所學校申請110位外師入校，營造全英語校園。此外，有部分學校透過各種管道，自行申請國際志工和國際沙發客入校，強化學生英語溝通的機會，同步推動雙語教育及國際教育。

安佃國小校長蔡孜怡表示，學生在上課中聽完Maria介紹日本站著吃拉麵的文化後，覺得非常有趣，不少人說長大也想和Maria一樣出國留學。

教育局指出，今年同樣有申請TEEP國際志工的學校，還有日新國小等11校，預計會從5月陸續進入各校校園。另外，亦有不少學校透過國際青年交流協會（International Culture Youth Exchange簡稱ICYE）引進德國、丹麥、墨西哥、奧地利等一年期國際志工，發展各種教育課程。

包括六甲國中開發「和世界做朋友」的校本課程，外國志工加入武術隊和學生一起出團表演；新市國中結合志工專長和本國教師發展「雙語體育課」，也曾擔任1日福利社志工，讓學生排隊用英語買點心。

除了國際志工外，東山國中利用「國際沙發客」資源，從111學年度開始至今，已邀請比利時、巴西、烏克蘭等9個不同國家的沙發客，入校擔任一日講師；鹽行國中藉由教育部「大手牽小手」計畫和成大華語中心合作；關廟區五甲國小則透過國際扶輪社，讓來自德國、法國、日本的交換青年，入班介紹自己的國家。

市長黃偉哲表示，友善、好客的市民歡迎各國的青年志工選擇台南，「Welcome to Tainan」。樂見各校對於創造雙語教學環境的積極作為，因應愈多學校運用各種管道，自行申請外籍人力入校，未來教育局也將研擬相關補助計畫，提供學校更多雙語及國際教育資源。

阿部茉莉亞(Maria ABE)分享異國文化受到安佃國小學童歡迎。圖／台南市教育局提供
阿部茉莉亞(Maria ABE)分享異國文化受到安佃國小學童歡迎。圖／台南市教育局提供

日本 青年 教育局

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