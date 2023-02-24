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偏鄉人口流失、少子化 彰化大城鄉6所國小3年內恐裁一半

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府擬裁併或廢除大城鄉潭墘國小，地方群起反對。圖／潭墘國小反廢校聯盟
彰化縣政府擬裁併或廢除大城鄉潭墘國小，地方群起反對。圖／潭墘國小反廢校聯盟

彰化縣大城鄉原有六所國小，因鄉內人口流失及少子化，縣政府規畫裁併潭墘國小，如果彰化縣教育審議委員會通過，將是大城鄉第三所國小被裁併，創下鄉鎮國小一半被裁併的空前紀錄。

縣政府今天將到潭墘村舉辦公聽會，村長柯志憲和村民組成反廢校聯盟，已發動抗議並遞交陳情書，要求縣政府回歸「公立國民小學和國民中學合併或停辦準則」第四條第二項規定，學校新生或各年級學生有1人以上者，均應開班。反廢校聯盟強烈要求依法行事保留潭墘國小。

「教育不可用商業金錢衡量，鄉下缺乏資源，唯有教育可以翻轉，也是我們倚靠的希望。如果廢了，希望就沒了。」村長柯志憲今天說，大城鄉3年內已廢永光、潭墘兩所國小，如果再廢潭墘國小，對資源相對貧瘠的大城鄉來講實在太不公平，「我們不是上帝，不能扮演劊子。」

柯志憲寄望今天公聽會有陳述和挽回的機會，希望縣政府傾聽民意作最後評估，教審會可以保留潭墘國小或改為分校，給整個大城翻轉的希望，因為縣政府承諾永光、頂庄廢校後會活化再利用校舍，結果都跳票。

根據彰化縣教育資源統計，潭墘國小現有20名教職員、29名學生，一年級4人，下學期即將入學的新生兩人，縣政府依裁併校規定全校連續兩年未滿40名學生、交通等各項條件考量裁併潭墘國小。

廢校 併校

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