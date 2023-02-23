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大手筆爭取頂尖學生 亞洲大學入學獎學金最高360萬元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學今年仍祭出新生入學獎獎金，最高可領360萬元。圖／亞洲大學提供
亞洲大學今年仍祭出新生入學獎獎金，最高可領360萬元。圖／亞洲大學提供

大學學測成績公布，亞洲大學今年仍祭出新生入學獎獎金，最高可領360萬元。招生處長張祐誠說，先前已有5位學生志願放棄台大等頂尖大學，轉而選擇就讀亞大，每人各獲360萬元，既能減輕家裡負擔，又能在亞大一流學府就讀。

張祐誠說，不僅如此，凡領到360萬元的學生，只要再繼續唸亞大雙聯碩、博士，又可再領得120萬元，也就是總計能獲得480萬元獎學金，學校這10年來，已核發新生獎學金達6千4百萬元。

亞大今也公布喜訊，指該校大學部在在少子化困境中，仍招生2286人，其中聽力暨言語治療系、醫學檢驗暨生物科技系、職能治療系、生物資訊與醫學工程系，以及學士後護理系等5個系增招5班，共190人。

張祐誠說，亞大和中國醫藥大學已獲教育部許同聯結成為「中亞聯大」，兩校不僅有20個醫療相關機構、衍生企業等事業體，且又正興建4間醫療機構，預計3年後啟用，需要3千人服務，有利於未來學生選擇就業。

另外，亞大與亞馬遜網路服務公司AWS設立「雲創學院」，全力培育智慧醫療大健康產業人才，且醫療相關科系學生國考證照通過率高，畢業即可到兩校24個事業體服務，為學生安排好就業之路。

科系 亞洲大學

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