學費不調、辦學支出看漲 私校拿教師開刀淪俎上肉

私立大學將教學評鑑綁定教師年終，引來教師痛批評鑑形同「服務滿意度調查」，恐淪為一昧討好學生。學者評析，少子化下學校不能漲學費，配合自然晉薪，辦學成本只會愈來愈高，但私校教師除了本俸外研究費、年終都有「調整」彈性，教師便容易成為學校節省成本下的開刀對象。

私立大專校院要求教師拚招生之餘也要留住學生，除用註冊率好壞衡量教師年終外，近期亦有學校將教學評鑑作為年終發放依據，但私校工會批評，部分學校濫用教師評鑑制度，甚至淪為苛扣薪水的懲罰手段，不僅打擊教師熱忱也侵害教師權益。

文化大學大眾傳播學系主任王翔郁表示，苛扣教師年終已算「客氣」，不少則是刪減教師研究費，但教學評鑑應作為教師改善課程的依據，而非對付教師或省錢的工具。

王翔郁談到，少子化下私立大學學費長期凍漲，但專任教授自然晉薪，辦學成本只會愈來愈高，學校財源出路有限下只能控制人事支出，教師除了本俸外還有研究費和年終獎金，尤其後兩者仍有調整空間，近年便成為部分學校省成本、設下各種規定宰割的俎上肉，以此節省開支。

王翔郁談到，高教左支右絀、省錢的歪風已從私立科大延燒到私立普通大學，教學評鑑影響教師年終，沒人想跟學校、錢過不去，只會愈來愈不敢要求學生。

相較私校困境公立大學則較有餘裕，台師大教務長劉美慧表示，師大上學期課程調查填答率七成五，若專任教師連兩次一課程評鑑分數未達標，則不能再開設該門課，院長會找教師詢問、協助改進，但不會苛扣獎金等。

劉美慧也說，學校盡量使評鑑客觀，如一門課少於五位學生填寫，則評鑑將不採計；且若教師配合政策需要，如開設全英語課程，亦可申請兩學期評鑑不採計，僅當作參考值。