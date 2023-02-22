教學評鑑列教師年終參考依據 教團怒轟：侵害權益

北部一間老牌私立大學去年修正工作獎金核發要點，將學生給予教師的「教學評鑑」列入年終獎金發放依據，大學部教師只要一門課未達三點五分，即減發半個月。教育團體批評，以教學評鑑綁年終甚為罕見，但恐導致教師不敢嚴格指導學生，且評鑑已遭濫用成侵害教師權益的工具，教育部卻規避監理，要求監察院應介入調查。

本報日前報導，不少私立大專校院將招生優劣和教師年終綁定，學校訂定若註冊率未達七成，績效獎金將為零，讓學界痛批，教師為保住獎金，都成了招生業務員。

本報再掌握，北市某老牌私立大學設有「教師教學評量辦法」，其中第六條規定若專、兼任教授大學部課程一門課教學評量未達三點五分、碩博班課程未達三點八分，將進行教學輔導和評估；又該校也設有「工作獎金核發要點」規定核發年終獎金時，若教師一門課教學評鑑未達標則減發半個月獎金；二門未達標則減一個月；三門則不發予年終。

教學評鑑最早於美國實施，但多是作為參考、改進教學用。高教工會組織部主任林柏儀表示，以教學評鑑綁定年終不妥且罕見，在於教職員年終獎金性質接近經常性給予，和表現沒有直接連結；表現優者，則可因升等、彈性薪資等獲得獎勵。

林柏儀談到，學界多有共識，教學評鑑參考和回饋性質居多，而非對教師教學客觀評量的依據，貿然將傾向主觀認知的教學評鑑和教師待遇連結，恐讓認真的教師因某一課程評鑑普通就被減少獎金；再者，也可能使教師過度在意學生滿意度，導致不敢嚴格指導學生，最終無助於提升品質還可能造成反效果。

一名私校教師指出，對不少私校而言教學評鑑形同客戶滿意度調查，校方就怕學生不滿意、想走人。她舉例，保養汽車取車時廠商多會交代，希望顧客滿意度填滿分，不然員工會被扣錢，「也許以後老師也要這樣跟學生說。」

私校工會理事長尤榮輝則表示，過去大學是嚴師出高徒，但教學評鑑將教學扭曲為服務業，在客戶至上原則下，嚴師為避免影響教職只好以客為尊，降低課業要求甚至討好學生。

尤榮輝談到，部分學校濫用評鑑制度，甚至變相成為裁員、扣薪等懲罰手段，在濫用下打擊教師熱忱、侵害教師權利。