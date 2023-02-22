文化部發成年禮金「彌補逝去的青春」？青年傻眼：只覺得真瞎

上周文化部拍板擴大發放成年禮金1200點的對象，從18歲增至21歲青年，又多了約69萬人，總計共約90萬人。不過，學生族群偏多的網路論壇卻引起反彈聲浪，並質疑鎖定該年齡層目的。

日前文化部在行政院會報告擴大成年禮及產業振興策略等五大「振興振心」方案，成年禮金發放除原訂18歲的21萬人以外，將加發到21歲的69萬人，總計共約90萬人，每人1200點成年禮金，可用於看展覽、看演出、買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費。

文化部擴大發放對象是因為考量2019年疫情爆發，導致三屆18歲青年不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，更錯過畢業旅行、校外教學等社群體驗，文化活動交流機會亦無奈被迫中斷。

然而，Dcard上的網友大多傾向不支持，其中以「我21歲，可以請政府不要亂花錢嗎？」為題的文章表示，政府撒的金額差不多要10億元，「我怎麼想都想不通，有這些錢不去補助真正受疫情影響的人」，例如因疫情失業、家庭破碎、深受後遺症之苦的人，更質疑政府此舉目的，「還是只想要收攏這個年齡層的好感？反正我是不會因為這1200就對你們產生好感，只會覺得你們真蝦（瞎）」。

其他網友直言，「說真的⋯看到真的很不爽⋯發這些錢真的在浪費我繳稅」、「彌補逝去的青春到底是什麼爛理由」、「我怎麼記得我以前（指畢旅）是自己付錢去的」、「因為18-19歲可以投票了啊」，還有人抱怨「2001年出生怎麼了，明明同一屆卻領不到錢」。

但也有人反駁輿論「先說稅收超徵要政府普發，現在又改口說普發亂花錢」、「發藝fun券也可以被講的像發現金呵呵，還有這就是文化部的錢，是要怎麼拿去補助還是救災」，並解釋官方美意「為了鼓勵民眾在疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展，文化部將『藝FUN券』轉型為慶祝年輕人成年的『文化成年禮』」。