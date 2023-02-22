快訊

整理包／全民普發6000元三讀通過！最快4月落袋 這管道讓錢秒入手

重視代理教師勞動權益 台東縣府：8月推完整聘期

中央社／ 台東縣22日電

台東縣議員簡維國要求縣府重視代理教師勞動權益給予全年薪，台東縣政府回應，將從今年8月推動代理教師完整聘期，衍生人事經費每年約新台幣3000多萬元，盼中央給予補助。

民進黨台東縣黨部主委、台東縣議員簡維國今天發布新聞稿表示，近來各縣市陸續給予代理教師全年薪，但台東縣以財政為藉口，教育處尚未承諾給代理教師全年薪資，令人遺憾。

簡維國表示，國教署依照「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」及「教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點」辦理代理教師，且立法院教育及文化委員會通過預算修正案，明定從112學年度起，各縣市政府應全數給付全年薪資，不得再另設其他條件。

簡維國呼籲縣府儘速補足預算缺口，勿以財政為由藐視法案並且踐踏代理教師工作權益與學生受教權，他不排除透過凍結預算方式督促縣府。

台東縣政府教育處透過新聞稿表示，教育部為推動代理教師完整聘期全國一致性事宜，透過法令修法讓這案具有法源基礎，於2月20日邀集各地方政府召開會議，針對「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」研商。

縣府為鼓勵優秀師資留在縣內，專注教學工作，對於給予代理教師完整聘期表達支持，代理教師完整聘期於今年8月推行。衍生人事經費每年約3000多萬元，期盼中央給予地方政府補助。

代理教師 台東 簡維國 教育部 薪資

延伸閱讀

桃園代理教師全年聘期中央跟進 張善政：回響超乎意料

健全代理教師制度 全年聘期澎湖去年8月就上路

彰化遲未宣布代理教師完整聘期 教師團體憂人才跑光

全年聘期！雲林代理教師權益抬頭 不再擔心流離失所

相關新聞

考生看過來！今天文昌帝君誕辰 祭拜攻略、禁忌都在這

今天是農曆二月初三，也是文昌帝君誕辰，命理師楊登嵙說，不只考生可以祭拜，求財者靠「智慧」投資，需要正確決策，也需要文昌帝...

考生拜文昌帝君切記！包子、粽子別有這個餡料

今天農曆2月初3，適逢文昌帝君誕辰，許多考生家長特地準備芹菜、粽子等供品到廟宇祭拜，祈求孩子能金榜題名，不過，廟方表示，...

管中閔覓得新職轉戰職棒？ChatGPT曝更驚人答案：他是管仲

ChatGPT除了稱管中閔為職棒總教練之外，還細數他「職涯」上的佳績，包括曾拿下5座金手套獎、1座MVP獎、2座最佳十人獎等多項殊榮，全文皆為虛構，引來眾多網友留言。

台灣燈會祈福卡小學生用注音文寫詛咒 教育局：查無此人

2023年的台灣燈會「光源台北」剛落幕，場內有提供祈福卡給民眾寫下心願，有民眾發現竟有署名某國小的學生用注音文寫下詛咒，...

幼教師生比114學年調至「1比12」？ 潘文忠：仍在規畫中

全國僅有金門縣、嘉義市將幼教師生比調整為1比12，提升幼教教育品質，全教總今天召開記者會，教育部應積極促成全國幼兒園師生...

論文比對系統：學生最愛抄網路資料、改寫抄襲居首位

中文抄襲比對系統「快刀」今（2/21）公布統計，系統2020至2022年綜整逾兩萬份比對文章數據分析顯示，網路資料佔學生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦