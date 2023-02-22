IEYI世界青少年創客發明展 康橋抱回3金等11獎座

2023 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽在日前公布獲獎名單，康橋國際學校林口、青山及新竹校區均有出色表現，在「發明組」及「繪圖組」項目共榮獲3金4銀3銅1佳作的亮眼成績，學生將創意實現於日常生活的器材發明與繪畫中，卓越的表現讓他們在舞台上發光發熱，而獲得金牌獎的優秀學生也將代表台灣角逐國際舞台。

康橋林口校區學生參加2023年IEYI世界青少年發明展，分別在發明組與繪畫組類別中，奪下2金等7獎座，大放異彩。 圖／康橋 提供

「IEYI 世界青少年創客發明展」是一項提供創作舞臺，讓臺灣的青少年盡情揮灑科技創意之競賽，康橋學生展現平時跨域學習的成效，延伸興趣及潛能，分別在安全健康、災害應變、便利生活及運動休閒等組別中脫穎而出，發揮對生活的敏銳洞察力與學習熱忱，從社會關懷角度看見問題。林口校區徐嘉吟發想出節能又護眼的「智能光控感應玻璃」，其研究動機是想解決學童因點散瞳劑造成畏光而看不清楚黑板的問題；新竹校區沈靖凱、葉洸齊則為優化桌球運動效率，設計一款兼具智慧撿球與運動安全性的「辨識追尋器」，皆雙雙摘下發明組金牌。青山校區蔡東睿、孫宗立的創意則源自於外出旅遊時，家中寵物必須託人照顧而造成的不便，發想「不用電自動送料的寵物餵食器」並榮獲銀牌獎項。

康橋青山校區學生參加2023_IEYI青少年創客發明展，分別在發明組與繪畫組類別中，以豐富的創意與靈感，榮獲兩銀一銅的優異成績！ 圖／康橋 提供

康橋新竹校區國中部學生以作品「辨識追尋器」，榮獲2023年IEYI世界青少年發明展金牌。 圖／康橋 提供

在繪畫組112個隊伍中，獲得金牌的張安朗以「我的AI機器人好友」實現了趣味科技的發想，像是洗澡機器人、寫作業機器人和組成樂團的多臂機器人。同時，張安朗、黃侑琳、黃廷睿也分別榮獲銀牌及銅牌等不俗成績。

康橋國際學校強調學生的多元適性發展與自主學習能力，特別規劃「康橋Time」、專題研究及Science Fair等特色課程，讓學生自行選定主題並深入研究，從小培養對生活環境的觀察力，進而啟發探究與解決問題的動機，並提升學習熱忱，藉此實踐自主學習。此外，以全英文授課的「康橋未來技能Kang Chiao Future Skills (KCFS)」課程，透過引導疑問、創思、計畫、創造、改進與呈現等步驟，促使學生樂於從生活中發現問題，藉由STEM跨域思考尋找創新解方。

康橋國際學校落實探究式學習，以培養學生解決問題的思考力為教育方針，精心規劃多元特色課程兼顧學生全方位展能，在課堂內外創造學習機會，讓學生將對科學的好奇轉為行動，展現極物窮理、存疑創新的精神，同時藉競賽舞台自我挑戰、跨出國界，培育學生與世界接軌的視野及能力。這些跳脫傳統的學習模式，都受到學生的喜愛和家長的肯定。