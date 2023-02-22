教育部推「以學代工」賺獎學金 112年再投入4.4億

教育部推動高等教育深耕計畫「提升高教公共性 完善就學協助機制」，挹注經費並結合社會捐資，協助經濟不利學生以「學習取代工讀」，鼓勵學生增能學習、考取證照獲得獎學金。112年度核定補助78所公私立技專校院，補助經費約新台幣4.4億元，近6年補助經費已達26億元。

教育部表示，為了協助經濟不利的學生安心學習並完成學業，教育部補助學校推動以學習取代工讀的多元輔導機制，如學生可增能英語、參與競賽證照輔導等，學生可靠學習獲取獎助學金，即可減少打工的時間，兼顧課業和生活。

對此，教育部也鼓勵學校爭取社會資源，依學校募款額度，每年度提供最高500萬元的同額補助額度，建立學校永續助學基金。

教育部舉例，如崑山科大就積極結合校友會、慈善機構、基金會及產學合作企業等社會資源，107至111年共募得700萬餘元，累計並獲得教育部同額補助700萬餘元，該校結合教育部補助經費，使學生能夠安心就學。自107年至111年，平均每年協助約3000人次學生。

教育部表示，崑山科大資訊工程系、獲學校提名2023年總統教育獎殊榮的吳姓同學，過去須利用課餘時間在校打工，且要負責照顧父母。因為參加計畫，可以專心讀書學習並獲取獎助學金，有機會嘗試學習新技能與知識，除了參加創新發明競賽獲得金牌，也用課餘時間參加社團及公益活動，並獲教育部青年發展署「青年志工團隊績優服務獎」。

教育部呼籲，期待社會大眾及民間企業團體，一起為經濟及文化不利的學子散播種子，讓學生有機會翻轉自己的未來。